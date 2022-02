No existe el coronadengue: Instituto Nacional de Salud

Aunque una persona puede tener las dos enfermedades al mismo tiempo, esa situación no se considera una condición aparte

Ante el crecimiento de noticias sobre una presunta enfermedad llamada coronadengue, que sería una unión entre la infección por covid-19 más el contagio de dengue, el Instituto Nacional de Salud en Colombia tuvo que emitir un comunicado de prensa para advertir que no existe una condición médicamente aceptada que lleve ese nombre.

Con palabras coloquiales, el equipo investigador en salud pública más grande e importante del país, advirtió a los colombianos que coronadengue es un término popular, pero impreciso para una situación que no representa un diagnóstico separado o un virus diferente: “se trata de nombres que de manera popular empiezan a circular y que son situaciones que se pueden presentar”, afirmaron.

Con ese comunicado, el INS no necesariamente rechaza que las dos infecciones puedan ocurrir al mismo tiempo. De hecho, la entidad informó que 331 colombianos se contagiaron de ambos virus a la vez en 2020. En 2021, la cifra aumentó a 2.115 personas. En los 41 días que van de 2022, 76 personas han padecido las dos condiciones en simultánea.

Ante la posibilidad de recibir pacientes con dobles contagios, el Ministerio de Salud y el Programa Nacional de Enfermedades Transmisibles por Vectores (ETV) dieron recomendaciones a alcaldías y gobernaciones para manejar los focos de contagio y a los desafortunados pacientes que se infecten al tiempo con ambos virus y requieran asistencia hospitalaria.

No se busque dos males

Si bien no existe un virus que junte las características genéticas del dengue y el covid-19, y aunque no se pueda diagnosticar una enfermedad llamada coronadengue, la recomendación de la entidad sigue siendo prevenir el contagio de las dos enfermedades para que no ocurran, ni en conjunto ni por separado.

Cabe recordar que, según la Organización Panamericana de la Salud, en Colombia fueron reportados 864 contagios de dengue en 2021, superando a países tropicales como Honduras y Brasil. El país también tuvo la tercera tasa más alta de incidencia de esta enfermedad, con 95 casos por cada 100 mil habitantes.

Por su parte, según los datos del Ministerio de Salud y Protección Social, el covid-19 está cerca de producir los seis millones de contagios en el país tras el inicio de la pandemia, incluidos los casos de personas reinfectadas.

Por eso, la entidad investigadora volvió a recomendar las medidas para la prevención del contagio por ambos virus. En el caso del covid-19, recomiendan mantener los espacios ventilados, lavarse las manos con frecuencia, usar el tapabocas correctamente y completar el esquema de vacunación.

Para prevenir el dengue, recomiendan limpiar todo recipiente que sirva para almacenar agua fresca: tanques, albercas y baldes. Estos objetos deben permanecer tapados, ser lavados y cepillados cada ocho días para evitar cualquier acumulación de huevos del mosquito Aedes Aegypti. El agua de los bebederos de animales y floreros también debe cambiarse a menudo.

Además, las personas deben estar pendientes de perforar o eliminar cualquier otro repositorio de agua estancada que no sea necesario: neumáticos en casas y parques, basuras, botellas, entre otros.

Si ya le ocurrió

Uno de cada cuatro personas infectadas con el virus del dengue desarrolla la enfermedad, la cual puede poner en riesgo la vida. Los síntomas más comunes son el dolor de ojos, fiebre, brote en la piel, náuseas y dolor en músculos, huesos, articulaciones y cabeza. En casos más graves de dengue, puede encontrar sangre en las mucosas (nariz, encías) o deposiciones (vómito, heces).

Si se contagió de dengue, descanse tanto como pueda, ingiera abundante líquido para no deshidratarse y busque atención médica si los síntomas empeoran o está sufriendo sangrado.

