La Coalición Centro Esperanza le pidió al Gobierno extraditar a Aida Merlano

Coalición Centro Esperanza

Las declaraciones de la ex congresista y prófuga por la justicia Aida Merlano, donde habló con la revista Cambio y señaló las irregularidades cometidas por el Clan Char en las fiestas electorales de la Costa Caribe, no solo quedaron para que medios y espectadores especularan del romance entre la prófuga y el pre candidato Álex Char, sino para que se exija justicia como lo es con el sector de la Coalición Centro Experanza, quienes se movilizaron a la Casa Blanca en Barranquilla, donde operó el centro de compra de votos para exigirle a Duque acciones por los señalamientos dados por Merlano.

A parte de pedir respuesta por parte de la Coalición de la Experiencia, a la que pertenece Álex Char y otras figuras políticas de derecha, el movimiento que integran Candidatos Como Alejandro Gaviria, Juan Galan, Jorge Robledo, Sergio Farjardo y Carlos Amaya, exigieron acciones por parte de entes competentes para darle un debido seguimiento a los testimonios de Aida Merlano y las implicaciones que tienen.

“Un país asolado por la corrupción merece transparencia de quienes aspiran a liderarlo: @EquipoPorCol debe asumir una posición sin ambages frente a graves acusaciones formuladas por excongresista condenada contra @AlejandroChar @CorteSupremaJ deben avanzar con celeridad”, señalaron recientemente en la cuenta de Twitter de la Coalición Centro Esperanza.

El pre candidato Sergio Fajardo fue un poco más allá y resaltó la importancia de tener a la prófuga en el país compadeciendo ante la justicia nacional, por ese motivo le llamó la atención al presidente Iván Duque, quien hasta el momento no se ha pronunciado de las declaraciones de Merlano, para que tome acciones y pida al gobierno de Venezuela a la sindicada.

“Presidente Duque: usted dice ser implacable en la lucha contra la corrupción y el crimen. Demuestre que es en serio y pida a Aida Merlano en extradición a Maduro para que lleguemos al fondo de la compra de votos y crimen que ella denuncia” señaló el pre candidato presidencial en su red social.

Pero no es la primera vez que Fajardo quien ya ha aspirado en tres ocasiones a la presidencia, se pronunciara en sus redes contra el caso Char, recientemente había resaltado a uno de los principales implicados y quién ha negado todo, inclusive le ha dado responsabilidad a las declaraciones de Merlano al gobierno de Venezuela, hasta al mismo Petro, Álex Char.

“Aida Merlano describe la fórmula de la corrupción: los que pagan para llegar, llegan a robar. Casi tres años de este vergonzoso caso que ratifica lo que todos sabemos: el poderoso sistema de compra de votos que hay en el país. Álex Char debe responder”, comentó el pre candidato de la Coalición Esperanza Sergio Fajardo.

Aida Merlano, la ex congresista culpada de comprar votos para las elecciones al senado del 2018 y quien escapó de manera cinematográfica al país de Venezuela fingiendo una cita odontológica y saliendo por la venta, no ha llegado al país a dar las declaraciones brindadas en medios por la simple razón que el gobierno nacional en cabeza de Iván Duque, solicitó su extradición a Juan Guaido y no al gobierno de oficial de Nicolas Maduro, hecho que fue criticado por un amplio sector de la sociedad. Inclusive por la misma Merlano quien dijo que para llegar a Colombia solo se le debe exigir la extradición a Maduro.

En declaraciones Aida aseguró que los Char tienen un mecanismo de compra de votos, repartición de coimas y contratos, una estructura criminal encargada de las elecciones en el caribe. Un hecho que resaltó Fajardo como vergonzoso y en el cual los culpables deber responder.

