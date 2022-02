Bogotá: una vía de 400 metros lleva cuatro años en reparación

Los habitantes de este barrio en la localidad de Engativá pasan muchas incomodidades a la hora de movilizarse.

El barrio Luis Carlos Galán, ubicado en la localidad de Engativá y colindante con la localidad de Suba, tiene varios problemas. Sus habitantes frecuentemente denuncian casos de crímenes y, por ser un sector en el que pululan los negocios de reciclaje, las basuras no aprovechables en las calles se salen de control.

Además de todo eso, enfrentan una incomodidad adicional: la vía de la carrera 91, que colinda con el barrio Quirigua, tiene dos sentidos pero solo funciona uno. El otro tiene un tramo de 400 metros cercado con polisombras desde 2017, pero sigue sin estar terminado.

“Habían quedado ellos de entregarla en el mes de diciembre, pero no se hizo; no sé qué ha pasado”, le aseguró Mauricio Monroy, fiscal de acción comunal, al canal local CityTv. Además, dice que el tiempo que han esperado por el arreglo de cuatro cuadras no se justifica por el tamaño de la intervención: “no son sino 400 metros y a eso se han dedicado por cuatro años; entonces, sería un año por cada cien metros”.

En redes sociales las quejas son constantes por el abandono de este tramo, que fue adjudicado durante la segunda alcaldía de Enrique Peñalosa, hoy precandidato presidencial del Equipo por Colombia.

Recuérdeme por favor qué pasó con la obra en la KR 91 localidad de engativa, a la altura del barrio Luis Carlos galán, obra abandonada y la causa de los trancones de la salida de suba, abandonada en su administración... respuesta por favor —@trashjunioralba

Y q dicen de los espacios q destruyen y dejan así para perjudicar a la ciudad...? Pura publicidad engañosa, justificando los robos q a diario hacen. Les recuerdo la vía q se tiraron en el barrio luis carlos galán en el quirigua localidad de engativa ya varios años destruida por uds —@fas160

Ojalá no se olviden del barrio Luis Carlos Galán , localidad de Engativá que tiene la vía principal vuelta Nada porque los contratistas la abandonaron sin terminarla. —@israelsantmaria

Los trancones en ese sector afectan a los habitantes de los barrios Sidauto y Quirigua, quienes deben esperar hasta cincuenta minutos en vehículos y buses por un trayecto que podrían pasar caminando en diez minutos.

Por otro lado, la situación del manejo de residuos y las obras incompletas hacen que el lugar de la obra también sea el sitio perfecto para el estancamiento de aguas y basuras. Finalmente, las polisombras representan un riesgo de seguridad adicional.

El Instituto de Desarrollo Urbano aseguró que la empresa a la que se le adjudicó esa obra la tuvo detenida por 18 meses, puesto que se había quedado sin recursos para ejecutarla. Afirmaron que ese contrato se anuló en 2020 y fue adjudicado a otra empresa un año después. Según esos contratistas, la vía estará disponible a partir de marzo de 2022.

Suspendidos establecimientos de reciclaje, celulares y bicicletas en Engativá

A finales del mes de enero, en tres días de operativos de controles reforzados en la localidad de Engativá se cerraron 12 establecimientos de celulares, cuatro de bicicletas y cinco bodegas de reciclaje por falta de requisitos legales para funcionar, entre otras causas.

Las jornadas de ´Juntos Cuidamos Bogotá´ se llevaron a cabo especialmente en sectores como las Ferias, la Florida y Luis Carlos Galán. “En estos tres meses seguiremos reforzando los operativos contra la ilegalidad. Es con acciones reales barrio a barrio y junto a la comunidad que vamos a mejorar la seguridad y la convivencia en Bogotá”, indicó Felipe Jiménez, secretario de Gobierno.

