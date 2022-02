Andrea Valdiri calentó las redes sociales con una nueva sesión de fotos

Tomada de Instagram @andreavaldirisos

La generadora de contenido y bailarina barranquillera Andrea Valdiri tiene acostumbrados a sus seguidores a compartir contenido sobre las sesiones de baile que practica para su nuevo proyecto, que según mencionó en días pasados, verá la luz en 2022, en el que presentará un espectáculo por varias ciudades en Colombia, con lo que dará trabajo a cientos de bailarines que se vieron afectados en la pandemia.

Asimismo, comparte las sesiones fotográficas en las que participa dejando ver los atributos que perfeccionó con su intervención quirúrgica en la que aumentó el tamaño de sus senos, disminuyó el grosor de su cintura y el volumen de sus caderas y de sus glúteos, así como una pequeña intervención para eliminar grasa en sus piernas.

La más reciente fue una sesión fotográfica en la que lució una versión más atrevida de las armaduras que se utilizaron en las cruzadas occidentales, luciendo una malla metalizada sobre su cabeza, los guantes de la armadura apenas logran ocultar una parte de sus senos.

El casco de la armadura reposa en sus pies y unas largas botas complementan la estilizada figura de la generadora de contenido, además, en su mano derecha sostiene una espada, dándole más dramatismo a la postal.

En otra de las imágenes que compartió La Valdiri en su cuenta de Instagram, que ya supera los 7.4 millones de seguidores, se puede apreciar a la bailarina sentada en una silla con el mismo atuendo, solamente que en esta oportunidad el casco de la armadura cubre su pelvis.

Las postales compartidas en un carrete, alcanzan los 700.000 ‘me gusta’ de parte de sus seguidores y más de 14.000 internautas han expresado su opinión respecto a estas nuevas imágenes, que dan cuenta de la buena figura con la que cuenta la también empresaria barranquillera. Asimismo, comentarios como los de su novio, Felipe Saruma, su hermana Shujam Valdiri y Karmen Mestre, exparticipante del Desafío Súper Humanos, destacan en la publicación.

Algunos de los comentarios que resaltan en la publicación son:

“Y la Calderón se atreve a decir que quedó mal operada”, “Muchacha, dejando seca a la Yina”, “Pongámonos la armadura que la pelea es con nosotros mismos”, “La diosa con la armadura puesta para la pelea”, “Apoteósica, diva, para que conduzcas tu sueño”, “Miren la gor…da esa. Es perfecta”, “La machi la sacó del estadio con esas fotazas”, “Cómo estará Yina en este momento con semejante cuerpazo”, entre otros.

La metida de patas con una joven

El pasado 26 de enero Andrea Valdiri compartió en su cuenta de Instagram una anécdota que le ocurrió con una joven de 18 años a la que le puso más edad, porque según relató la generadora de contenido, el maquillaje y la forma de comportarse de aquella persona no correspondía a su edad.

En el relato, destacó que todo ocurrió por imprudente y porque la apariencia de la persona en cuestión la confundió pues no entiende porqué a esa edad hoy en día desean verse mayores si al llegar a una mayor edad, ocurre todo lo contrario.

“A todas estas chicas es que no se afanen por operarse, porque hay una edad en que no ha terminado de desarrollarse algunas partes del cuerpo, no se estén operando, no se estén pintando el cabello que se lo maltratan, no se estén pintorreteando, vivan esa etapa de la vida – los 18 años – eso es un espectáculo”, agregó la empresaria.

