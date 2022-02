Candidato del partido cristiano Colombia Justa Libres, John Milton Rodríguez, asegura que hay un complot en su contra

John Milton Rodríguez (Colprensa - Mariano Vimos)

El partido cristiano Colombia Justa Libres se fracturó a raíz de la candidatura presidencial. La disputa entre John Milton Rodríguez, candidato, y Ricardo Arias, presidente de la colectividad, podría incluso convertirse en un lío judicial.

Rodríguez es la cara más visible del partido Colombia Justa Libres por su rol como senador de la República. Tras una convención, aseguró que había sido elegido el candidato presidencial por la mayoría, pero Arias, el codirector entonces del partido, denunció que no había sido un proceso democrático.

Arias denunció la decisión ante el Consejo Nacional Electoral para negar el aval a Rodríguez, un proceso contra tiempo debido a los plazos para inscribir las candidaturas ante la Registraduría, del que resta menos de un mes y bloquearían, a menos de una decisión a favor, la aspiración del senador.

El candidato cristiano, para evadir el veto, ha acudido a incluso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Fiscalía, donde ha alegado que hay un complot político para negarle sus derechos electorales y bloquear su candidatura.

John Milton Rodríguez viajó a Washington esta semana para solicitar medidas cautelares a sus derechos políticos. “El Consejo Nacional Electoral, desde noviembre de 2021, ha dilatado el reconocimiento formal de nuestra designación como Candidato Presidencial del Partido Colombia Justa Libres, con lo cual vulnera los derechos de nuestros electores y menoscaba gravemente los pilares democráticos en Colombia”, denunció el senador ante ese organismo internacional.

Debido a ese proceso y la falta de decisión, Rodríguez no ha podido inscribir su candidatura y, por consiguiente, no puede acceder a financiamiento para su campaña. En resumidas cuentas, sus aspiraciones quedan en veremos. Incluso las alianzas políticas, debido a que no representa al partido oficialmente y ya se agotaron los tiempos de inscripción a consultas.

“La democracia y los derechos humanos no son un juego, ni pueden estar condicionados por las determinaciones caprichosas y temerarias de los funcionarios electorales del Estado. Todo país que se precie de ser democrático debe garantizar condiciones de igualdad para que sus ciudadanos participen en la escogencia de sus representantes, incluyendo, por supuesto, al nuevo Presidente de la República”, sostuvo el senador.

Pero esa no fue la única denuncia de John Milton para defender su candidatura. El senador designó al abogado Hollman Ibáñez para presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, que fue radicada este 8 de febrero, por un complot de bloqueo a su aspiración.

Según dijo Rodríguez, ha recibido información anónima en la que lo alertan de la participación de funcionarios públicos y políticos que participan en acciones para impedir su candidatura, información que fue aportada a la Fiscalía.

“Lo anterior incluye un presunto arreglo financiero del señor Ricardo Arias para acceder a información, de forma ilegal o malintencionada, que buscaría afectar la campaña presidencial del Senador Rodríguez”, agregó el equipo del candidato.

Partido Colombia Justa Libres

Rodríguez y Arias ya habrían conversado sobre esas denuncias y habrían acordado presentar una denuncia conjunta. Sin embargo, Arias rechazó en diálogo con W Radio las acusaciones y sostuvo que él también ha recibido amenazas y extorsiones contra su vida y la de su familia.

“La manifestación de rechazo del señor Arias a la denuncia del Senador resulta desconcertante. El señor Arias, por petición del mismo Senador, no solo estaba enterado, sino que compartía la necesidad de poner estos hechos en conocimiento de las autoridades”, sostuvo Rodríguez.

Ambos miembros del partido Colombia Justa Libres solicitaron diligencia de la Fiscalía en la investigación de las denuncias y, pese a la profunda división que mantienen, aseguran que el partido debe mantenerse unido para el apoyo de las listas al Senado y la Cámara de Representantes que tienen en conjunto con el partido Mira.

