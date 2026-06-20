Padre de niño uzbeko agradeció a hinchada colombiana tras partido del Mundial: “Los hemos llegado a querer con todo nuestro corazón”

El video, grabado por su papá en la tribuna durante el debut del Grupo K, se propagó en horas y derivó en muestras de afecto, fotos en la calle y una invitación a visitar el país - crédito @khatamov.bektosh/Instagram

El padre de Isfandiyor Khatamov, el niño que no pudo contener su llanto en el estadio Azteca, dijo que su familia quiere a Colombia “con todo nuestro corazón” después del gesto de los hinchas colombianos que consolaron a su hijo de siete años tras la derrota 3-1 de Uzbekistán en el Mundial 2026, una escena que derivó en mensajes masivos desde ese país y en una invitación para visitarlo.

Bektosh Khatamov contó, en entrevista con El Heraldo, que ya recibió una invitación de una agencia y que, además de ese contacto, su familia está recibiendo mensajes de afecto de “muchísimas personas” de Colombia.

PUBLICIDAD

También explicó que en las calles de Ciudad de México la gente se detiene para fotografiarse con el niño y grabar videos con él.

Los hinchas colombianos consolaron al niño uzbeko con un canto de "¡Uzbekistán!" y transformaron el episodio en un símbolo de fraternidad - crédito @433/X

La escena que disparó la historia ocurrió el miércoles 17 de junio en el estadio Azteca, durante la primera fecha del Grupo K. Mientras Colombia celebraba la victoria, Isfandiyor lloraba aferrado a una réplica del trofeo de la Copa del Mundo.

PUBLICIDAD

Su padre grabó ese momento sin imaginar que el video circularía por todo el mundo en cuestión de horas. Lo que transformó la tristeza del niño en un símbolo de fraternidad fue la reacción de los aficionados colombianos, que comenzaron a corear: “¡Uzbekistán! ¡Uzbekistán! ¡Uzbekistán!”.

En esa entrevista, el abogado relató qué sintió cuando vio llorar a su hijo y cómo interpretó la reacción de la tribuna colombiana. “Sentí emociones imposibles de describir. Pensé: ‘¿Qué clase de personas son estas?’. Mostraron una enorme nobleza al intentar consolar a un solo niño”, dijo.

PUBLICIDAD

Khatamov explicó que Isfandiyor juega al fútbol desde los cinco años y que su interés por este deporte creció después de asistir a partidos locales y aprender las reglas. También contó que, al verlo vivir el partido con tanta intensidad, descubrió en él “un sentimiento patriótico tan grande” que no había dimensionado antes.

Cuando el niño empezó a llorar, le dijo que no lo hiciera y que todo iba a estar bien. Después llegó el canto de los hinchas colombianos, que cambió por completo el tono de la escena.

PUBLICIDAD

El padre sostuvo que antes no tenía una imagen clara de Colombia y que apenas sabía ubicar al país en el mapa. Ahora, dijo, quiere conocerlo de cerca y cree que esta historia puede acercar a ambos pueblos.

“Colombianos, los hemos llegado a querer con todo nuestro corazón. No solo nosotros; todo el pueblo uzbeko siente un cariño inmenso por ustedes. Les deseamos siempre la mejor de las suertes”, afirmó el padre del menor.

PUBLICIDAD

La familia seguirá el Mundial en Estados Unidos y el padre ganó cerca de 10.000 seguidores

Los hinchas colombianos consolaron al niño uzbeko con un canto de "¡Uzbekistán!" y transformaron el episodio en un símbolo de fraternidad - crédito @433/X

De acuerdo con la publicación, la familia partirá el sábado 20 de junio hacia Estados Unidos para continuar su recorrido mundialista con sus tres hijos varones, entre ellos Isfandiyor. Khatamov señaló que cada día se ha vuelto “una especie de milagro” por la cantidad de mensajes y buenos deseos que están recibiendo.

También dijo que su hijo todavía no tiene redes sociales, aunque planeaban crearle una cuenta al día siguiente de la entrevista. En su propio caso, aseguró que sumó cerca de 10.000 seguidores a partir de esta historia.

PUBLICIDAD

Sobre la popularidad repentina del niño, explicó que Isfandiyor se puso contento al ver el video viral, aunque todavía no entiende por completo la dimensión de lo ocurrido.

Esa falta de conciencia sobre el alcance del episodio convive con una exposición inmediata: fotos en la calle, grabaciones de desconocidos y pedidos constantes de saludo.

PUBLICIDAD

La familia de Isfandiyor seguirá el Mundial en Estados Unidos mientras crece su exposición pública en México - crédito @khatamov.bektosh/Instagram

Khatamov se definió como abogado y empresario dedicado al sector educativo. Dijo que fundó un jardín infantil, un colegio y una universidad, y que vive con su familia en Tashkent, la capital de Uzbekistán.

Tiene seis hijos: tres mujeres y tres hombres. Sobre el mayor sueño de Isfandiyor, contó que quiere ser futbolista, aunque él, como padre, pone otra meta por encima de cualquier carrera deportiva: que llegue a ser una buena persona.

PUBLICIDAD

La enseñanza que extrae de lo ocurrido quedó resumida en una frase que entregó al diario: “El fútbol no es solo un juego; es una gran fuerza capaz de unir al mundo y de promover la humanidad”.