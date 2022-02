Conductores de plataformas se manifestaron en Bogotá por regulación de su trabajo

Un grupo de conductores se movilizaron desde la Plaza España hasta las oficinas de la Dirección de Tránsito y Transportes de la Policía Nacional.

Al menos un centenar de conductores de plataformas tecnológicas de transporte marcharon durante la mañana de este sábado en el centro de Bogotá. En nombre de las 300 mil personas que trabajan en esa modalidad en todo el territorio nacional, los choferes partieron desde la Plaza España hasta las oficinas de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional.

Su propósito fue rechazar la persecución a la que se sienten sometidos por la falta de regulación de su forma de sustento, una solicitud que viene desde hace años pero recobró visibilidad por el caso del señor Carlos Gutiérrez, quien fue engañado y entregado a las autoridades por un concejal de Manizales. De hecho, el señor Gutiérrez viajó hasta Bogotá para hacer parte de la manifestación de conductores.

Al plantón también asistió el candidato a la Cámara Mauricio Toro, quien ha estado liderando la voz de alerta sobre la regulación de plataformas tecnológicas desde cuando supo del caso de Gutiérrez. El también representante exige que se apruebe el proyecto de ley que presentó para regular efectivamente esta forma de trabajo.

Hombres y mujeres, personas honestas que trabajan todos los días para llevar dinero a sus hogares y prestar un ingreso que es completamente legal, porque el alquiler de vehículo con conductor en Colombia es legal. Ninguna autoridad juez o reguladora ha podido prohibirlas porque se puede y está permitido. Además, [...] miles de ciudadanos quieren poder escoger con libertad cómo se quieren movilizar de acuerdo a su presupuesto, a su sensación de seguridad y a su comodidad.

La historia de Carlos Gutiérrez

El pasado 26 de enero, el señor Gutiérrez abrió la aplicación de InDriver para trabajar por las calles de la ciudad de Manizales. Su primer pasajero resultó ser el concejal del Centro Democrático y extaxista Julián Osorio, quien creyó estar haciendo un acto heroico al tenderle una trampa y entregarlo ante las autoridades. El concejal manizaleño grabó la acción con su celular.

Osorio solicitó un servicio y pidió seguir una ruta que pasaba por un puesto de control de la Policía. Cuando el vehículo llegó a ese lugar, Gutiérrez le pidió ayuda para que las autoridades no descubrieran que el servicio de transporte se prestaba a través de esa plataforma que no se encuentra regulada. “¿Usted me puede colaborar ahí?”, le preguntó el conductor a su pasajero tras ser detenido por los policías de tránsito, según se ve en el video que grabó el concejal.

El concejal le contestó: “Sí claro, yo le colaboro diciéndole que usted viene prestándome un servicio de InDriver, y que usted está prestando un servicio ilegal. Esa es la colaboración que yo le puedo hacer, que eso no está permitido en Colombia y mucho menos en Manizales. Acá se respeta esta ciudad, mi amigo”. Finalmente, Osorio descendió del vehículo tras delatar al conductor, quien fue multado y el carro inmovilizado por las autoridades.

El señor Gutiérrez, de 60 años, grabó un video en el que explicó su situación personal: estaba corto de dinero para cubrir sus necesidades básicas y por eso se animó a usar InDriver. También pidió ayuda a los cibernautas para pagar la multa de 800 mil pesos que le impusieron y sacar su vehículo de los patios. Tras 7 días de retención y una exitosa campaña de Vaki, el hombre recuperó su instrumento de trabajo y reunió más de 64 millones de pesos.

El siguiente paso será esperar que su situación termine de definirse en un juicio.

