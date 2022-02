‘Yo me llamo’: Chamo de las mil voces le dice adiós a la competencia y ‘Maluma’ descresta por su entrega

Tomada de Canal Caracol en vivo

Este viernes se presentaron cuatro concursantes sentenciados por Amparo Grisales, César Escola y Yeison Jiménez para que disputaran los tres cupos disponibles para continuar avanzando en la competencia. ‘Maluma’, ‘Nacho’, ‘Jennifer López’ y ‘Christian Nodal’ demostraron por qué merecían una segunda oportunidad en la competencia, pero uno solo fue eliminado.

El primero en competencia fue el doble de Maluma, quien se enfrentó a un cambio radical de look y por el que derramó algunas lágrimas al tener que cortarse el pelo pues le recordó todo lo que vivió con su papá cuando fue niño por el uso del cabello largo. Después, le adhirieron una peluca para que su presentación fuera aún más idéntica al original.

Con la canción ‘Mala mía’ y el compromiso con el nuevo look, logró que a Amparo Grisales también se le desgranaran algunas lágrimas al verlo asumir su personaje y se erizara con su interpretación.

“Estoy erizada pero no me ericé frente a ti porque estaba tan pendiente de tantos detalles tan maravillosos que nos has dado, primero con tu transformación los ojos se me alcanzaron a aguar, pero lo que más me encanta es que tú digas sí. Este es un reguetón muy pícaro, con una letra bonita, pero al mismo tiempo te da esa tímbrica ronquita, de sensualidad y coquetería, fue alucinante”, expresó la actriz.

Del reguetón de ‘Maluma’ se pasó al urbano del venezolano ‘Nacho’, quien recibió una clase de interiorización en kung fu para alinear la mente, el cuerpo y el espíritu, elevando la energía para salir del fondo en el que se encontraba.

Con la canción ‘Kung fu’, el imitador de las mil voces no emocionó al jurado, que destacaron un par de observaciones en su presentación: en primer lugar lo felicitaron por su atuendo de la noche pero le llamaron la atención por el tono de su voz, pues según indicó Yeison Jiménez se escuchaba “sucia”.

“Hubo ciertos finales en los que te me subiste de tono para que lo tengas en cuenta”, complementó el cantante de música popular.

Por su parte, Amparo Grisales indicó en su retroalimentación que la música del venezolano ya le estaba empezando a sonar muy repetitiva, “eres un artista hecho, pero a mí me empieza a sonar y a verte más de lo mismo”.

Del urbano de ‘Maluma’ y ‘Nacho’, la noche dio un salto de género para que ‘Jennifer López’, exponente del pop urbano, sorprendiera con la canción ‘Ni tu, ni yo’, tema que originalmente lo interpreta con la agrupación Gente de Zona. En esta oportunidad, la imitadora se robó el show al salir al escenario con un vestido de largas aberturas a los lados dejando sus torneadas piernas al descubierto.

Además, en esta oportunidad contó con la compañía de uno de los exparticipantes de ‘A otro nivel’ quien hizo la voz de la agrupación que acompaña la original. En esta presentación, los más emocionados fueron César Escola y Yeison Jiménez, quienes no pararon de elogiar a la imitadora.

“Me encantó la alegría, la energía que trajiste, esa pinta por Dios (…) me encanta porque si hubo unión entre ustedes, lo más importante es que se divertían mucho, estuve muy pendiente del color de la voz y escuché muchísimo a JLo porque esperaba esos vibratos que le pusiste a las notas finales”, puntualizó el jurado argentino.

Cerrando la noche, ‘Christian Nodal’ tuvo la oportunidad de demostrar una vez más que merece continuar en competencia y con la canción ‘Dime cómo quieres’, que interpretó en compañía de ‘Baby Flow’, exconcursante de ‘La Voz Kids’, se llevó buenos comentarios del jurado, que destacó que el color de la voz había retornado a su garganta.

“Haber cantado con ella te lució mucho, la sacaste muy bien, se te escuchó el color de Nodal que yo a veces sabes que no lo tenías y lo sentí, hubo magia entre ustedes dos, hubo conexión, los agudos los estás logrando mucho mejor, lo estás dominando más, tu pinta me encanta y me para mí esta ha sido de tus mejores presentaciones”, concluyó Amparo.

Eliminado y salvados

Con tres votos verdes por parte del jurado, ‘Maluma’ y ‘Jennifer López’ continuaron en la competencia. Por su parte, ‘Christian Nodal’ avanzó al ser eliminado ‘Nacho’ con dos votos negativos por parte de Amparo Grisales y Yeison Jiménez.

