Denuncian presiones de Fedegan a sus miembros para votar por María Fernanda Cabal

María Fernanda Cabal durante uno de los debates de los precandidatos presidenciales del Centro Democrático.

A través de una carta abierta, la organización Dignidad Agropecuaria, exigió al ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Rodolfo Enrique Zea y al contralor general, Felipe Córdoba, adelantar una investigación de control administrativo contra la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegan).

En la petición que hace esta entidad gremial, se denuncia que “desde hace más de 20 días, en varias sedes de organizaciones de ganaderos, se hicieron llamados por parte de funcionarios de Fedegan a que debían respaldar a María Fernanda Cabal”.

En esta alerta de la organización ganadera, se explica que a los funcionarios se les está pidiendo una cuotas de números de votos que deberían conseguir a favor de la esposa del presidente de Fedegan, José Félix Lafaurie. “Los están chantajeando con que, si no lo hacen nos les darán o renovarán el manejo del ciclo de vacunación de fiebre aftosa”.

El documento firmado por Oscar Gutiérrez Reyes, presidente ejecutivo de Dignidad Agropecuaria Colombiana, señala que para todas las organizaciones de ganaderos es fundamental el apoyo de Fedegan para su sobrevivencia. Por eso lanzaron la alerta de compras de votos, que realizaron al Gobierno nacional.

“Esta presión sobre los ganaderos y sus organizaciones sucede en varios sitios del país. Parece que responde a una orden nacional dada a los funcionarios de Fedegan, para que presionen la votación a favor de la señora María Fernanda Cabal”, dice un apartado del documento.

Cabal aspira a reelegirse al Congreso de la República como candidata por la lista del Centro Democrático.

Según la denuncia, se les imponen cuotas y en caso de no alcanzarlas no les entregarían los medicamentos necesarios para el ganado, lo cual afectaría gravemente las finanzas de los campesinos, dado que hay fuertes restricciones para el ganado no vacunado.

Esta situación de acoso y amenaza a funcionarios ganaderos, se estaría desarrollando en varias regiones del país. “Con bases de datos les permiten tener el control sobre los sitios donde votan los vacunadores y personal de las organizaciones de ganaderos”.

Pero en su carta pública, Dignidad Agropecuaria afirma que “Esta campaña, además, está acompañada de indebidas presiones a los Organizaciones Ejecutoras Ganaderas, (Oegas)”.

Dignidad Agropecuaria aseguró que este tipo de presiones, que podrían tipificarse como constreñimiento al elector, deben ser investigadas de manera urgente y sancionadas por las entidades correspondientes pues están poniendo en riesgo el derecho fundamental al voto.

Pero eso no fue lo único que puso en aviso de esta organización que nació con el objeto principal de defender y fomentar el desarrollo del sector agropecuario del país y de las personas que se dedican a esta actividad para alcanzar la soberanía alimentaria, la protección del medio ambiente y el bienestar económico y social de los habitantes del campo, según dice en los estatutos publicados en su página web.

En el documento, también alegan que a los centros de las organizaciones ganaderas “están llegando con propaganda de la candidata a exigir que se pegue en la sedes de las organizaciones”.

Por último, señala Dignidad Agropecuaria que “detrás de toda esta política está la amenaza, velada o de frente, de que, si no apoyan la política de Fedegan serán objeto de la pérdida de los contratos de vacunación con la fiebre aftosa”.

Es preciso recordar que en septiembre de 2018, la Fiscalía General de la Nación decidió enviar a la cárcel La Modelo a John Rafael Garzón y Julián Alberto Gutiérrez, funcionarios públicos, que habrían pedido votos para la campaña de la senadora María Fernanda Cabal en las elecciones de Congreso para el periodo 2018 -2022.

La Fiscalía General indicó que los dos funcionarios de la Secretaría de Integración Social obligaban a funcionarios a llenar planillas para votar por María Fernanda Cabal ofreciéndoles dinero.

En su mismo documento, Dignidad Agropecuaria, se le hace un llamado a las autoridades nacionales para que se adelante una investigación de control sobre los recursos que por contrato con la nación, maneja Fedegan a través del Fondo Nacional de Ganado.

SEGUIR LEYENDO