Fiscal Francisco Barbosa tuvo contrato de cátedra con la Universidad Sergio Arboleda pero nunca dio clases

La semana anterior se dio a conocer una importante denuncia desde la Universidad Sergio Arboleda, pues, el abogado y director de la división investigativa de esta universidad, Leonardo Espinosa, señaló que dentro de la misma se estaría manejando una nómina paralela por parte de Rodrigo Noguera, quien es director de este centro académico. Las operaciones financieras en cuestión, beneficiarían directamente a varios catedráticos e incluso a importantes funcionarios como el fiscal general de la nación, Francisco Barbosa.

La investigación del periodista Daniel Coronell y el Reporte Coronell en W Radio, ha ido más allá, pues los últimos informes han podido constatar que el fiscal Barbosa, tenía un contrato directo con la universidad, sin embargo, este no cumplía con las exigencias del contrato pues su inasistencia a las cátedras que iba a impartir, era constante y fueron pocas las veces que se presentó en el recinto educativo, con el fin de dar sus clases. Barbosa solamente habrá sido en dos ocasiones a la Universidad Sergio arboleda pero con el propósito de dar dos conferencias y no una clase regular como estaba pactado.

La vigencia del contrato firmado era aproximadamente un año, pues iniciaba el 12 de marzo del 2019 y tenía como finalización el 11 de marzo del 2020 con un pago mensual de 6 millones de pesos, Coronell afirma que el fiscal Barbosa recibió dicho dinero, aunque no dictó las clases.

En el momento en que se firmó dicho contrato, Barbosa ejercía como Consejero Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos internacionales en el Gobierno de Iván Duque Márquez, este cargo lo ocupaba desde agosto de 2018, sin embargo, para inicios del 2020 entró en la terna que lo posicionaba como Fiscal General de la Nación. Según Coronell, Barbosa fue elegido como fiscal cuando ejercía como catedrático en la Sergio Arboleda.

La denuncia toma mayor peso, cuando el abogado Espinosa afirmó que Francisco Barbosa quería que le extendieran el contrato, a pesar de no estar cumpliendo con sus obligaciones y de seguir recibiendo el dinero mes a mes. No obstante, Espinosa como decano Ejecutivo de la Facultad de Derecho, habría realizado consultas entorno a la viabilidad y el amparo legal que podría tener la extensión del contrato, sin embargo, desde la dirección de derecho público comandada por Jorge Enrique Ibáñez, hubo una negativa en dicho asunto. Cabe resaltar que Ibáñez al día de hoy se desempeña como magistrado de la Corte Constitucional.

Según el periodista, hay un amparo legal en torno a la decisión tomada por la Universidad, pues desde los términos de la ley los funcionarios jurídicos pueden desempeñar actividades académicas con un máximo de 5 horas semanales, por lo tanto, en el caso de la exigencia establecida para sus cátedras era algo difícil de cumplir por parte de Barbosa.

Tras conocerse este contrato, Daniel Coronell afirma que intentó comunicarse con el fiscal Francisco Barbosa vía correo electrónico, aquí, lo cuestiono sobre si había pedido la extensión del contrato, y además de esto, si había cumplido con las horas pactadas en el contrato. No obstante, Coronell señala que no hubo respuesta alguna tras el paso de una semana de la solicitud realizada.

En ese mismo sentido, continúa la investigación por parte de los entes reguladores quienes buscan esclarecer este hecho que implica la actividad financiera, presuntamente irregular en el alma máter del presidente Iván Duque. Además de Barbosa, dentro de esa nómina paralela también han encontrado vinculación del ex Alto Comisionado para la Paz Miguel Ceballos y el ex magistrado Jorge Pretelt. Por este caso, en su momento Leonardo Espinosa cuestionó sobre estos hechos al rector Rodrigo Noguera, quien no dio respuesta satisfactoria.

