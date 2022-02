Quién es Álvaro Córdoba Ruiz, el hermano de Piedad Córdoba acusado de narcotráfico

Álvaro Fredy Córdoba, hermano de Piedad Córdoba, fue detenido por las autoridades. foto: Facebook - Álvaro Córdoba

Álvaro Fredy Córdoba Ruiz, hermano de la exsenadora y candidata al congreso por el Pacto Histórica, Piedad Córdoba, fue detenido en la noche del jueves 3 de febrero fue detenido por agentes de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN) de la Policía Nacional de Colombia. Junto a él fueron capturadas otras dos personas, Álvaro Alonso Jaramillo y Libia Amanda Palacio, alias Amanda.

El en operativo que fue bautizado por las autoridades como Operación Coral y se llevó a cabo en la ciudad de Medellín. Ahora los capturados son acusados de presunto delito de ser apoyo logístico para las disidencias de ‘Gentil Duarte’ que están ubicadas en el sur de Colombia y por presunto tráfico de cocaína a los Estados Unidos. Una corte del Distrito Sur de Nueva York fue el que realizó la petición de su captura.

También puedes leer: Así reaccionaron algunas personalidades de la escena política a la captura del hermano de Piedad Córdoba

Esta corte los acusa de haber ingresado más de cinco kilos de cocaína y portar armas ilegalmente. Ahora, en el caso de que se compruebe que el transporte de los estupefacientes beneficia a las disidencias de las FARC, podrían enfrentar los cargos de terrorismo. Álvaro Córdoba y los otros dos capturados se encuentran actualmente en los calabozos de la Fiscalía de Medellín y a la espera de la aprobación de su extradición para que se presenten al tribunal donde están siendo acusados.

La exsenadora, Piedad Córdoba, se refirió a lo sucedido con su familiar y publicó un mensaje en Twitter en el que aseguró, “basta de persecución política contra mi y contra mi familia. Ni mi hermano Álvaro Córdoba ni yo tenemos relación alguna con narcotráfico ni con grupos armados. Reto que se muestren las pruebas que soportan este nuevo montaje judicial. En la Comisión de la Verdad ya denuncié los sucesivos montajes aún no esclarecidos en mi contra. Esta nueva agresión por mi retorno a la política no me va amilanar cómo no lo han hecho las anteriores”.

Y agregó que, “por qué si mi hermano fue capturado desde el día de ayer se le mantuvo retenido y aislado hasta el día de hoy? Por qué se guardó secreto sobre su retención? Por qué sus captores le preguntan sobre mí? Qué pruebas sustentan esta intervención en las elecciones?”.

Esto te puede interesar: Hermano de Piedad Córdoba fue detenido con fines de extradición

¿Quién es Álvaro Córdoba?

Todos los ojos están puestos sobre Álvaro Fredy Córdoba Ruiz, quien ahora está capturado y podría ser extraditado a los Estados Unidos en donde deberá responder por los delitos relacionados con tráfico de drogas, porte ilícito de armas y si se llegase a comprobar, posiblemente terrorismo al supuestamente colaborar con disidencias de las FARC.

El hermano de Piedad Córdoba nació en Medellín y actualmente vive allí. Es hijo de los profesores Zabulón Córdoba (quien es hermano de Diego Luis Córdoba) y Lía Ruiz. Álvaro Córdoba es nutricionista y dietista de la Universidad de Antioquia, economista de la Universidad Cooperativa de Colombia y realizó estudios de proyectos socioeconómicos en la Universidad de Medellín.

Se desempeñó como nutricionista y sus redes sociales así lo confirman, ya que era ahí en donde compartía información sobre la buena alimentación, los buenos hábitos alimenticios y demás. También realizó consultas a pacientes sobre nutrición en Medellín. Fue candidato al concejo para el periodo 2012- 2015 con el Partido Liberal con el eslogan ‘Porque construir la paz en Medellín con nosotros es posible’, pero no logró la votación necesaria.

Álvaro Córdoba apoya el movimiento ‘Medellín imparable’ que se encuentra dentro del Pacto Histórico, en el cual también está su hermana que aspira a ser congresista de la República. Este movimiento ha defendido la gestión del alcalde Daniel Quintero en la capital antioqueño en medio del proceso de revocatoria que se ha gestionado en los últimos meses.

NO DEJES DE LEER: