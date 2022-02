Así reaccionaron algunas personalidad de la escena política a la captura del hermano de Piedad Córdoba

Bogotá. Octubre 02 de 2019. Piedad Córdoba exsenadora de la República (Colprensa - Diego Pineda)

Este jueves 3 de febrero se conoció que Álvaro Fredy Córdoba Ruiz, hermano de la exsenadora y hoy candidata al Congreso por el Pacto Histórico, Piedad Córdoba, fue capturado por agentes de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN) de la Policía Nacional de Colombia.

De acuerdo con información preliminar, junto con Córdoba Ruiz fueron detenidas dos personas. Se trata de Álvaro Alonso Jaramillo y Libia Amanda Palacio Mena, alias Amanda, trabajadora de una agencia de viajes.

La detención de estas tres personas se debe a que la Corte del Distrito Sur de Nueva York (EE. UU.) los acusa de ingresar más de cinco kilos de cocaína y portar armas de forma ilegal. Además, podrían enfrentar cargos de terrorismo si se llega a comprobar que el transporte de estupefacientes beneficia a las disidencias de las Farc, lideradas por alias Gentil Duarte.

Córdoba y los otros dos detenidos están en los calabozos de la Fiscalía de Medellín. En los próximos días podría aprobar su extradición para que se presenten al tribunal que los está acusando y puedan ser juzgados.

Piedad Córdoba calificó de persecución la detención de su hermano

A través de las redes sociales, Piedad Córdoba señaló la captura de su hermano como una persecución en su contra y de su familia.

“Basta de persecución política contra mí y contra mi familia. Ni mi hermano Álvaro Córdoba ni yo tenemos relación alguna con narcotráfico ni con grupos armados. Reto que se muestren las pruebas que soportan este nuevo montaje judicial”, escribió la candidata al Congreso por el Pacto Histórico.

Así mismo, Córdoba aseguró que denunció los sucesivos montajes aún no esclarecidos en su contra ante la Comisión de la Verdad. “Esta nueva agresión por mi retorno a la política no me va amilanar cómo no lo han hecho las anteriores”, puntualizó.

Además, la candidata al Congreso cuestionó el procedimiento que se realizó por parte de las autoridades con su hermano. “Por qué si mi hermano fue capturado desde el día de ayer se le mantuvo retenido y aislado hasta el día de hoy?”, escribió en su cuenta de Twitter.

Y agregó: “Por qué se guardó secreto sobre su retención? Por qué sus captores le preguntan sobre mí? Qué pruebas sustentan esta intervención en las elecciones? Y aclaro a @RevistaSemana que no tengo ninguna sobrina capturada”.

Otras reacciones en las redes sociales

Esta captura generó todo tipo de reacciones en las redes sociales, principalmente de parte del uribismo. Uno de los primeros personajes de la escena política que reaccionó a la noticia fue Miguel Uribe Turbay.

“Otro petrista más capturado por narcotráfico. Hermano de Piedad Córdoba quien aspira a llegar al Senado por el Pacto Histórico”, escribió Uribe Turbay en su cuenta de Twitter.

Así mismo, el hijo de la senadora María Fernanda Cabal, Juan José Lafaurie, escribió en la red social: “Wow, que sorpresa que hayan capturado a un hermano de Piedad Córdoba por vínculos con las FARC, en serio, que sorpresa”.

De otro lado, también hubo quienes de alguna manera respaldaron la versión de Piedad Córdoba. “Sencillo de digerir! Ante el golpe mediático que dio Petro al reunirse con el Papa, la fiscalía corrupta monta un falso positivo con el hermano de Piedad Córdoba, abre los ojos Colombia y entiéndelo! Pero mientras tanto los Policías que le dispararon al niño indígena siguen libres”, escribió un usuario de Twitter.

