Sin Ospina: esta es la titular de Colombia para enfrentar a Argentina por eliminatorias

Camilo Vargas entrenando con la selección Colombia.REUTERS/Henry Romero

A falta de una hora para que la selección cafetera juegue contra Argentina por las Eliminatorias Sudamericanas Catar 2022, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) dio a conocer el onceno titular del partido.

El encuentro, que se disputará a las 6: 30 p. m. en el Estadio Mario Albero Kempes (Córdoba) y podrá verse en Caracol Televisión.

Los elegidos por Reinaldo Rueda para enfrentar a Argentina son:

Guardameta: Camilo Vargas.

Defensores: Stefan Medina, Davinson Sánchez, William Tesillo, Johan Mojica.

Mediocampistas: Wilmar Barrios, Mateus Uribe, Juan Cuadrado, James Rodríguez, Luis Díaz.

Delanteros: Miguel Ángel Borja.

DT: Reinaldo Rueda.

La titular de la selección Argentina será:

Guardameta: Anthony Silva.

Defensores: Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Lisandro Martínez, Marcos Acuña

Mediocampistas: Alejandro Gómez, Guido Rodríguez, Giovani Lo Celso

Delanteros: Ángel Di María, Lautaro Martínez, Lucas Ocampos

DT: Lionel Scaloni.





DECLARACIONES DE RUEDA PREVIO AL PARTIDO CON ARGENTINA

Recuperar la credibilidad, el reto. “Las palabras no valen, valen los hechos y en el fútbol todo se soluciona con fútbol sobre la cancha y con goles. Las palabras de apoyo y solidaridad de nada sirven si no se logran resultados. Esa es la exigencia de esta selección nacional de las exigencias de cada uno en su momento. El resultado es lo único que sirve para recuperar credibilidad para que la gente tenga satisfacción y alegría. No tengo palabras, que Dios nos ilumine este trabajo y lo bendiga que podamos recuperar este terreno perdido y podamos darle esa alegría a la afición”.

Se buscará dar un golpe de autoridad. “Sabemos que enfrentar a Argentina es un partido de gran intensidad en la medida en que hagamos el juego de altísima concentración. Saber lo que tenemos, confiar en nosotros, con orden podemos lograr lo que necesitamos que son los tres puntos. Importante la convicción, ser conscientes de que nos toca mejorar en la finalización de las jugadas. Puede ser esta la oportunidad de dar ese golpe de autoridad. (...). Si no se puede lograr un triunfo, un empate también nos permite seguir sumando”.

DECLARACIONES DE SCALONI PREVIO AL PARTIDO CON COLOMBIA

La ausencia de Messi y la duda sobre Papu Gómez y Lucas Ocampo: “No es un problema tener bajas, si en algunos puestos estamos cortos y ahí radica la preocupación. En cuanto a compromiso y todo eso de los jugadores estamos satisfechos. Sinceramente no se nota cuándo sale uno y entra otro y eso es importante, siempre dijimos que el grupo está por delante de cualquier individualidad y eso está visto. Más allá del resultado, ahora realmente nos interesa el funcionamiento”.

La realidad de Colombia no se ajusta a su fútbol: “Colombia es un rival importante, que no se ajusta a la realidad de los últimos partidos, en los que ha generado un montón de situaciones de gol y ha concedido pocas, lamentablemente para ellos, el fútbol les está dando la espalda (...). Dependerá de ellos buscar el partido desde el primer minuto; nosotros tenemos la capacidad de jugar si ellos tienen la iniciativa. Es difícil vaticinar lo que va a pasar porque ellos están necesitados

HISTORIAL POR ELIMINATORIAS

Se han enfrentado 31 veces por eliminatorias, de las cuales Colombia solo se impuso en tres, empató en cuatro encuentros y perdió en 10. Resta esperar si con orden defensivo y la necesidad de sumar puntos, lleva a que la estadísticas se inclinen en favor de la Tricolor el 1 de febrero.

