La estrategia con la que Jurgen Klopp convenció a Luis Díaz para fichar por el Liverpool

La contratación de Luis Díaz con el Liverpool es, sin duda, uno de los movimientos más importantes en la historia del fútbol colombiano. En términos económicos ha sido una de las transferencias más costosas de un jugador ‘Cafetero’ a un club europeo, y, en el tema deportivo, representa la llegada a una de los equipos de mayor historia en el mundo.

El extremo colombiano es tendencia no solo en Colombia, sino también en Inglaterra, donde los aficionados ya han empezado a adquirir su camiseta con el número 23. Además, en la Premier League se ha generado expectativa por lo que será la delantera de los ‘Reds’ junto con Mohamed Salah, Sadio Mané, Diogo Jota y Roberto Firmino.

Pero la negociación no pintaba para ser sencilla, pues el Porto estaba decidido a recibir 80 millones de euros por la contratación de ‘Lucho’, cifra que correspondía a la cláusula de rescisión del contrato. Semanas atrás se habían reportado acercamientos con el Liverpool, aunque sin un ofrecimiento formal por las altas cantidades de dinero que estaban en medio. Sin embargo, quien se encargó de destrabar la negociación sería Jurgen Klopp, entrenador de los ‘Reds’.

La técnica de Klopp con Díaz:

Según publicó The Daily Telegraph, Liverpool estuvo atento a cualquier potencial acercamiento que tuviera otro club con Díaz. Y eso fue lo que ocurrió con Tottenham, que lanzó una propuesta de 45 millones de euros fijos más 15 millones en bonos y objetivos. Aunque la cantidad no fue mal vista, las adiciones correspondían a metas más difíciles de cumplir, por lo que Porto no garantizaba recibir los 60 millones.

Rápidamente, el conjunto ‘Red’ reaccionó e igualó esa oferta, aunque bajo mejores condiciones: 40 millones de euros y 20 millones en bonos (más alcanzables). Además, el citado medio indicó que Liverpool acordó pagar 8 millones este lunes para facilitar el acuerdo.

Pero la ‘estocada final’ la puso Klopp, quien se comunicó directamente con el atacante colombiano para así convencerlo de unirse a sus filas. “Según los informes, se organizó una llamada de FaceTime entre Díaz y Jurgen Klopp —actualmente el jugador de 25 años en servicio internacional con Colombia—. La pareja se llevó bien. Al final del jueves, el colombiano había informado al Porto que Liverpool era su destino preferido y se llegó a un acuerdo con los ‘Reds’”, de acuerdo con el Daily Mail.

Klopp, ‘encantado’ con la llegada de Díaz:

Tras confirmarse la contratación, el técnico alemán fue el primero en expresar su felicidad a través de los medios oficiales del club. “No podría estar más contento de que hayamos podido cerrar este acuerdo y traer a Luis al Liverpool. Siempre he sido partidario de fichar a los jugadores en enero sólo si querrías ficharlos en verano, y ese es en gran medida el caso de Luis. Es un jugador excepcional y alguien a quien hemos seguido la pista durante mucho tiempo”.

Además, sus gambetas, velocidad y orden táctico asombraron a Jurgen Klopp, técnico de la escuadra inglesa, desde que lo enfrentaron en la fase de grupo de esta UEFA Champions League. En el encuentro disputado en Portugal, así como en Inglaterra, ‘Lucho’ fue distinguido como una de las figuras.

“Creemos que tiene todo lo necesario para encajar en nuestro camino y adaptarse a la Premier League, tanto física como mentalmente. Es un jugador que tiene hambre de éxito y sabe que hay que luchar para conseguir lo que se quiere. Es un luchador, sin duda. Es un hábil jugador de equipo que siempre tiene en mente el objetivo”.

