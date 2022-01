Tiroteo en medio de una presentación del Binomio de Oro dejó dos personas muertas, entre ellas reconocida influencer

En Ja’umina Fests, uno de los eventos mayormente reconocidos en la ciudad de San Bernardino Paraguya, se presentó un tiroteo que terminaría acabando con la vida de dos personas y dejando cuatro heridos de gravedad reportó un medio de comunicación del país guaraní, de igual manera varios vídeos y Tweets rondaron las redes sociales, alertando del trágico hecho que ocurría mientras el grupo colombiano Binomio de Oro se encontraba en escena.

Una de las víctimas fatales fue la modelo, influencer Cristina ‘Vita’ Aranda, esposa del futbolista paraguayo Iván Torres que juega en el club Olimpia de Paraguay. ‘Vita’ como es reconocida en el país guaraní era madre de tres hijos junto al futbolista. El otro sujeto que también resultó muerto en medio de los disparos con arma de fuego no ha sido identificado por las autoridades pero varios medios del país lo nombran como un aparente asistente al festival.

Este hecho ha impactado a la comunidad latina en general pero en especial al país afectado Paraguay, de donde se han expresado varios comentarios en redes sociales: “Verle a Tito y a Vita tan felicides juntos y saber que ahora Tito tiene que explicarle a sus 3 hijos que mamá ya no está me parte el corazón. Paraguay me doles” expresaban usuarios conmocionados por la muerte de la modelo.

El hecho ocurrió en el anfiteatro José Asunción Flores, lugar en cual se desarrollaba un espectáculo musical Ja’umina Fest, en el que presuntamente asistían miles de personas. En redes sociales, se divulgaron varios vídeos donde quedaron registrados los momentos de pánico y angustia.

En esta ocasión el evento disponía con una gran variedad de artistas nacionales e internacionales, dentro de los que más se destacaban y generaban expectativa en el público el grupo argentino de cumbia Damas Gratis y el conjunto vallenato Binomio de Oro, el cuál fue testigo de primera mano del tiroteo puesto que se dio cuando ellos estaban en escena.

Minutos después del tiroteo fue cancelado el concierto, el reporte de la Policía Nacional de ese país comentó: La Policía Nacional se dirige a la ciudadanía con relación al hecho de tiroteo ocurrido dentro del Anfiteatro “José Asunción Flores”, donde se realizaba el festival denominado “JAUMINA FEST”, con resultado de muerte y lesiones. El procedimiento se realiza con la participación del Ministerio Público, personal de criminalística y médico forense. Personal policial especializado de investigación se encuentra abocado para dar con el o los supuestos autores. El Comando Institucional lamenta profundamente la pérdida de vidas en estas circunstancias” concluyó.

Entorno al violento susceso el cantante de la agrupación vallenata manifestó: “Tres desadaptados que quieren crearle una mala imagen a Paraguay. No vamos a aceptar eso”, comentó el músico colombiano.

Y es que el confuso momento desorientó a varios espectadores quienes pensaron que los disparos eran fuegos artificiales inicialmente, hasta que vieron a la gente abalanzarse, pensando que era para solicitar firmas al cantante de Damas Gratis, hasta que comprendieron que el público iba sobre las salidas para huir del lugar.

La confusión se podía notar en publicaciones de espectadores alarmados: “Una histeria colectiva se vive dentro del Anfiteatro ahora mismo, se hablan de muertos, desmayos, se paró el show, nadie responde. @G5pro @jauminafaces ¿QUÉ PAAASAA?” escribió una asistente que se identifica con el nickname de @shuleicitaa.

Y es que también fue criticado el manejo que le dieron al ingreso a la hora de requisar y pedir papeles por parte de los organizadores del evento. Hasta el momento se desconocen los motivos por los cuales inicio la balacera pero no se descarta un atentando.

