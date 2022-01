Estarían robando y matando ganado para venta ilegal de carne en Cundinamarca

Ganado bovino - imagen de referencia

Los ganaderos de Guasca, Cundinamarca, han venido denunciando ante medios de comunicación y en redes sociales la muerte de vacas y caballos para, aparentemente, quitarles la carne.

La W recogió el testimonio de Carlos Martínez, uno de los afectados quien asegura que se trata de un problema con la venta de carne ilegal y su comercio. Durante la entrevista aseguró que una de sus vacas fue asesinada en un potrero cercano.

“A comienzos de enero mataron una vaca en un potrero, saqué el ganado que tenía allá y nunca había escuchado que esto ocurriera. Hace dos días aparecieron dos caballos muertos y totalmente despostados, nos pareció que es una cosa de comercio de carne porque el precio del ganado está alto”, aseguró a la emisora el ganadero.

Debido a las denuncias, el coronel Timón Cornejo, comandante de la Sabana Norte aseguró que este tipo de accionar no es común en el departamento de Cundinamarca, pero que se tomarán medidas al respecto para proteger a los dueños de vacas y ganado en general.

“No es muy común, por lo general los delincuentes entran a la finca, lo sacrifican, lo despostan y sacan el producto cárnico. El grupo de Carabineros con la Sijín están haciendo averiguaciones, pues se habla de la comercialización de la carne y se alertó a las autoridades para iniciar operativos por parte de salud pública”

Asimismo, sostuvo que el sacrificio de caballos es un hecho muye xtraño y que jamás se había reportado un caso similar en el departamento.

“No habíamos visto sacrificio de caballos, llevaron mucha carne, van a comer carne sacrificada en potreros y transportada en bolsas”.

Según un usuario de Twitter se han reportado ocho casos de sacrificio de ganado y caballos en la región para venderla a menor precios.

Una práctica común en Venezuela

Debido a la crisis que traviesa el país del régimen de Nicolás Maduro, el robar y matar ganados se ha convertido en una práctica común en algunas regiones de Venezuela. Cabe recordar que en 2018 un grupo de personas fue linchada, luego de que mataran y descuartizaran un caballo.

Los hechos sucedieron en Barinas, el pueblo donde nació el expresidente Hugo Chávez. Un video fue difundido en su momento por el disidente cubano Cristian Crespo en Twitter, que acompañó su publicación con un mensaje.

“Si existe infierno en la Tierra… está en #Venezuela! Vean estas imágenes, linchamiento de ladrones, ¡un caballo descuartizado, violencia, odio, hambre, desesperación! ¡Y todo haciendo honor a la tierra del demonio Chávez! Esto sucedió en #Barinas #IntervencionHumanitariaVzlaYA”, escribió Crespo en la red social.

En 2020 otro caso similar ocurrió, cuando robaron y descuartizaron a Ocean Bay, uno de los caballos emblemáticos del turf venezolano por haber conquistado las dos primeras carreras de la Triple Corona del 2016

Según detalló El Diario, al animal lo hallaron descuartizado y su entrenador denunció que fue raptado para luego ser consumido. En este mismo medio, García Mosquer advirtió que circula un video en espacios especializados del tema donde se ven a los supuestos secuestradores siendo atacados por un grupo de personas y también se visualizan restos del caballo; aunque él confesó que no ha podido mirar la filmación y todavía no existen precisiones de los captores. “Ya no sé qué pensar, dónde quedó mi bella Venezuela”, se había preguntado en redes sociales cuando decidió dar a conocer la noticia del secuestro, antes de enterarse los detalles del macabro desenlace.

