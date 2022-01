‘Yo me llamo’: Amparo Grisales se eriza con ‘Nacho’ y ‘Maluma’ y el género urbano vuelve a la gala de premiación

Tomado de Canal Caracol en vivo

Una nueva etapa comenzó este 25 de enero en ‘Yo me llamo’, programa que está más cerca de revelar al ganador de 35 millones de pesos entre los cuatro mejores talentos de cada presentación, así como el nuevo eliminado que dará paso a las 10 mejores voces de la imitación en Colombia. El show de este martes estuvo a cargo de ‘Maluma’, ‘Carlos Gardel’, ‘Nacho’, ‘Camilo Sesto’ y ‘Bruno Mars’.

La apertura del show estuvo en manos de ‘Maluma’, quien enfrentó una clase llena de sentimientos junto a uno de los entrenadores. Se destacó el camino que ha recorrido para ser el doble perfecto del antioqueño y se mencionó que el imitador siempre ha tenido presente a su mamá como motor fundamental para hacerla feliz.

Con la canción ‘Marinero’ encantó a Amparo Grisales, y Yeison Jiménez destacó que pensó en algún momento de la presentación que no lograría llegar a las notas más altas.

Tomada de Canal Caracol en vivo

“Me encanta que ya coja ese rumbo de las canciones románticas, que ya no sea solo reguetón con palabrotas. Aquí queda más desnuda la voz de Maluma lógicamente por el tema que es. Me hubiese gustado que hubieses utilizado esos mismos elementos que tienes en el escenario, me gustaría más que utilizaras tus recursos, falta un poquito esa parte actoral, eso que me hiciste acá al frente pero allá en el escenario”, destacó la reconocida actriz.

El segundo espacio de la noche para presentarse ante los jurados fue para’ Carlos Gardel’, quien interpretó la canción ‘Rubias de New York’. Él se enfrentó a una clase rodeado de mujeres en la que debió demostrar sus dotes para coquetear, sin embargo, se dejó apabullar por las acompañantes en el escenario y se llevó algunos llamados de atención de los jurados.

“Tenemos claro en tu personaje que te cuesta mucho soltarte y a partir de estos próximos días lo vas a necesitar demasiado. Vas a tener que pasar muchas barreras que tú mismo tengas dentro de ti y dentro de tu personaje, es la primera vez que te me desafinas en varias ocasiones y percibí que estabas muy atado en el escenario”, fue la retroalimentación de Yeison Jiménez.

Tomada de Canal Caracol en vivo

El siguiente en el escenario fue el imitador de ‘Nacho’, quien debió someterse a una transformación drástica luego de la aparición del original en el mensaje que compartió la semana pasada, ya que los profesores de la escuela se percataron de que el color de piel del original es más claro que la del imitador, recurriendo a técnicas de maquillaje para parecerse más al artista.

Con la interpretación de la canción ‘Alguien robó’, el ‘Chamo de las mil voces’ sigue convenciendo a los jurados por su capacidad vocalm, una de las mejores de la competencia. Así se lo hizo saber el argentino César Escola.

“Me impactó lo que pasó en la escuela y lo que acabas de mostrar en el escenario es el reflejo de donde uno no quiere volver a estar y si ‘Yo me llamo’ es motor y este personaje de Nacho es motor para que saque de ti esa alegría y que muestres todo ese talento, ya tienes el mejor premio de la vida, no queremos ver nada menos de lo que acabas de hacer hoy, estás volando alto”.

Tomada de Canal Caracol en vivo

Como parte del reto de la semana, los imitadores debieron poner a prueba su capacidad actoral a la hora de interpretar los mejores éxitos de los personajes que están imitando. Del mismo modo, la capacidad vocal de algunos participantes no está llegando a los niveles de exigencia en la que se encuentra la competencia.

Para el imitador de Camilo Sesto fue aún más difícil este entrenamiento vocal, pues nunca ha estudiando técnica vocal para llegar a convertirse en el imitador del artista español. Con la canción ‘El viento a tu favor’ fueron varios los detalles que destacaron Amparo Grisales, Yeison Jiménez y César Escola.

“Hubo algunas imperfecciones en la afinación que debes cuidar. Has progresado mucho con la potencia alargando las notas agudas, pero hay una cosa que se llama colocación y uno tiene que saber dónde va a poner la nota para que no haya imperfecciones”, mencionó el jurado argentino.

Tomada de Canal Caracol en vivo

Cerrando la noche estuvo Bruno Mars. Interpretó la canción ‘Just the way you are’, pero no convenció con su presentación a los jurados, quienes le mencionaron que hizo falta un mayor compromiso a la hora de actuar el personaje y se llevó un jalón de orejas de parte de Amparo Grisales.

“Es una canción que te tiene que llevar y te tiene que enamorar como tú no enamoraste a tu chica, porque cuando te dicen enamórala no es que te quedes ahí pegado todo el tiempo, tú tienes acá un escenario, cantar para ti y luego jugar con ella, no te creí esa seducción que tiene que ser orgánica, con los gestos de tu boca y luego girar hacia nosotros, cantar hacia el piso, pero no todo el tiempo a ella porque te quitó fuerza en todo”, le criticó la diva de Colombia al imitador.

Tomada de Canal Caracol en vivo

Ganadores y perdedores

Los ganadores de esta presentación, que irán a disputarse los 35 millones de pesos en la gala de premiación, fueron Maluma y Nacho, que se enfrentarán a otros dos del siguiente grupo. A la noche de eliminación van Bruno Mars y Carlos Gardel.

SEGUIR LEYENDO: