Millonarios y Atlético Bucaramanga acordaron empate en segunda fecha de la Liga BetPlay

Millonarios empató ante Bucaramanga y conserva el segundo puesto en la liga colombiana

En ceros concluyó el partido disputado entre Embajadores y Leopardos disputado la noche de este martes 25 de enero en el estadio Alfonso López de Bucaramanga.

Los dirigidos por Alberto Gamero mantuvieron el control del balón durante los noventa minutos, pero no impusieron ofensiva ante un Atlético Bucaramanga con un sólido bloque defensivo.

Las acciones iniciaron al minuto 28 del primer tiempo, después de que la visita tomara posesión del esférico y se apoderara del mediocampo: Diego Herazo conectó un balón para que Daniel Ruiz rematara con izquierda que rebotó en Carlos Henao quien desvió la trayectoria del disparo, el cual fue atajado por el arquero Juan Camilo Chaverra.

Otro momento destacado fue al minuto 63 cuando Millonarios demostró asociación con Diego Herazo recibiendo de espaldas al arco un balón cruzado y envió un pase al recién ingresado Édgar Guerra. El jugador disparó un contundente remate, sin puntería, que pasó muy cerca del arco de Bucaramanga.

El tiempo iba concluyendo sin que cambiara la dinámica del partido, con un Atlético Bucaramanga manteniendo el cero y un Millonarios con ahínco pero sin descrifrar el esquema del local.

Tan solo un remate de Sherman Cárdenas terminó en el palo a los 84 minutos del segundo tiempo y Bucaramanga perdió su chance de ponerse en ventaja, fue lo más significativo para el local durante el encuentro.

El jugador destacado de la visita fue Stiven Vega, quien elaboró 101 pases correctos. Por parte del local, Bruno Téliz con 42 pases correctos, 4 balones robados a los volantes de Millonarios y 2 remates al arco.

Por el bloque defensivo de Atlético Bucaramanga, el partido fue accidentado, con muchas faltas así como con numerosas interrupciones. Hubo varios amonestados: Andrés Murillo, Cristhian Subero, Bruno Téliz, Omar Bertel y Sherman Cárdenas.

El DT de Bucaramanga, Néstor Craviotto, presentó una disposición táctica 4-5-1 con Juan Camilo Chaverra en el arco; Cristhian Subero, Francisco Rodríguez, Carlos Henao y David Gómez en la línea defensiva; Bruno Téliz, Víctor Mejía, Kevin Pérez, Sherman Cárdenas y Johan Caballero en el medio; y Sebastián Gularte en el ataque.

Millonarios y Bucaramanga acordaron empate en el Alfonso López por la segunda fecha de la Liga BetPlay

Por su parte, el conjunto de Alberto Gamero ordenó una disposición táctica 4-5-1 con Álvaro Montero bajo los tres palos; Elvis Perlaza, Andrés Llinás, Andrés Murillo y Omar Bertel en defensa; Stiven Vega, Larry Vásquez, Andrés Gómez, David Mackalister y Daniel Ruiz en la mitad de cancha; y Diego Herazo en la delantera.

En la próxima jornada, los Leopardos enfrentarán como visitante a América de Cali, mientras que los Albiazules jugarán de local frente a Atlético Nacional.

La tabla indica que Atlético Bucarcamanga mantiene el noveno puesto con 2 puntos y 0 triunfos, mientras que Millonarios alcanzó las 4 unidades por lo cual alcanzó el segundo lugar en el torneo.

La segunda fecha continúa con este miércoles 26 de enero a las 2:00 p. m, cuando La Equidad recibirá al Once Caldas. Por su parte, Jaguares hará lo mismo con el Cortuluá desde las 4:05 p. m., mientras que desde las 6:05 Cali y Tolima reeditarán la última final del torneo colombiano, en el estadio de Palmaseca. Y el día se cerrará con el partido entre Nacional y Junior a partir de las 8:15 de la noche.

El jueves 27 de enero se cerrará la segunda fecha con los partidos Unión Magdalena vs. Alianza Petrolera (4:00 p.m), Patriotas FC vs Independiente Medellín (6:05 p.m.) y Deportivo Pereira vs América de Cali (8:10 p.m.)

