El ‘descache’ de Dani Duke que no le perdonan en redes sociales

Foto: Instagram @daniduke

Daniela Duque, mejor conocida en las redes sociales como Dani Duke, es una influenciadora que destaca en las plataformas digitales por el contenido sobre estilo y belleza que allí comparte para su comunidad de fanáticos.

De hecho, la popularidad de esta joven antioqueña ha sido tanta que, además de acumular millones de seguidores, son varias las marcas que pautan para aparecer en sus publicaciones. Y aunque lleva mucho tiempo en esta labor, a veces comete errores que pasan desapercibidos y otros que le cobran con algunos cuestionamientos.

En horas recientes, por ejemplo, colgó un video a su cuenta de Instagram en el que se mostró como si estuviera consumiendo una bebida energizante. Sin embargo, durante un descuido dejó en evidencia que ni siquiera había abierto la lata.

Fue entonces cuando le llovieron las críticas a Dani Duke y se puso en cuestionamiento el hecho de que promocione productos o servicios que “ni ella misma consume”.

“Debe ser y saber tan bueno que ni se anima a tomarse un sorbo”, “a la próxima al menos esfuérzate un poco más”, “estos influenciadores sí son la patada”, “cuántas veces al día recomienda cosas que ni ella misma consume” y “la verdad es que esas bebidas son un veneno, quién va a querer meterse eso al cuerpo”; son algunos de los comentarios que recibió la paisa.

Además, varias páginas dedicadas a curiosear en la vida de los famosos replicaron las imágenes para hacer eco del error.

Cabe mencionar que hace apenas unos días Dani Duke fue tema de conversación en redes sociales, por cuenta de una confesión que hizo sobre los biopolímeros, una peligrosa sustancia que quiso inyectarse en la adolescencia con la finalidad de aumentar el volumen de sus glúteos. Motivo por el cual pidió de manera insistente a su madre que le diera la autorización.

“En la época cuando estaba de moda ponerse biopolímeros y que todavía no se sabía sobre la gravedad de todo esto, yo secaba a mi mamá —porque soy muy intensa cuando quiero algo— y le pedía que por favor me dejara ponerme eso. De verdad, casi que por seis meses y todos los días estuve insistiendo con que me dejara y no”, expresó.

No obstante, también se mostró muy agradecida con su madre por haberse mantenido firme en la decisión, pues de lo contrario ahorita podría ser otra de las mujeres en Colombia que lucha contra las secuelas de tener esta peligrosa sustancia en el cuerpo.

“Yo todos los días le agradezco a Dios y a mi madre que no me puse biopolímeros en la nalga ¿Que tuve ganas? !Claro! ¿Que todas mis amigas lo hacían? ¡Claro!, pero mi mamá siempre me decía que ‘no y no’”, concluyó al respecto.

A pesar de Daniela Duque nunca se inyectó los glúteos, el deseo de aumentar su volumen jamás se fue y por eso que hace pocos días se practicó una lipotransferencia, un procedimiento quirúrgico que permite transferir la grasa de áreas en las que pueda haber un exceso, aunque sea moderado, como los muslos o el abdomen.

En cuanto a los resultados de esta cirugía, la joven aclaró que será hasta dentro de un año que podrán verse en su totalidad, aunque advierte también que dentro de tres meses ya tendrán que ser evidentes algunos cambios y por eso prometió mostrar todo a sus seguidores en el futuro.