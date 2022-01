“Diez personitas”: el comentario de Roy Barreras a un evento del Nuevo Liberalismo que le ganó el odio de Twitter

En la imagen, el senador colombiano Roy Barreras, quien interpuso la tutela (recurso de amparo) ante el Alto Tribunal que pedía volver a asignar asientos en el Congreso para las víctimas. EFE/Mauricio Dueñas Castañeda/Archivo

Las elecciones se encuentran a la vuelta de la esquina y los partidos y movimiento están presentando sus propuestas a nivel nacional, por lo que algunos deciden ir territorio por territorio hablando de su visión de gobierno. Un ejemplo, es el Nuevo Liberalismo, que tras su resurgimiento en cabeza de los hermanos Galán esta haciendo un campaña que pretende ganar adeptos y volver ha tener el espacio que tuvo antes de que desapareciera. En redes sociales, una de las imágenes que compartieron fue en Popayán, donde se ve algunas personas sentadas atentas a lo que dice el representante del partido. Sin embargo, las críticas no se hicieron esperar y el primero que compartió el tono burlo su opinión fue Roy Barreras.

Para el aleado del Pacto Histórico, la cantidad de gente que se ve en las fotos no es suficiente y le parece muy poca por lo que señaló “Que pecao” y seguido agregó que espera el partido alcance el umbral en tono irónico.

“Que pecao… las sillas vacías…diez personitas…en la presentación del nuevo liberalismo en Popayán. Y eso que Carlitos Negret es caucano, es bueno y juega de local. Yo en verdad quiero que lleguen al umbral porque son defensores de paz pero me preocupa que no lo logren”, escribió es su Twitter el exprecandidato del Pacto Histórico que acompañó con la foto del evento.

Que pecao… las sillas vacías…diez personitas…en la presentación del nuevo liberalismo en Popayán. Y eso que Carlitos Negret es caucano, es bueno y juega de local. Yo en verdad quiero que lleguen al umbral porque son defensores de paz pero me preocupa que no lo logren. pic.twitter.com/l7wWE7kobe — Roy Barreras (@RoyBarreras) January 25, 2022

El comentario del político caleño no cayó nada bien a los lideres del Nuevo Liberalismo y sus aliados, pues para muchos fue desafortunado que usará diminutivos para referirse tanto a la estrategia del colectivo como a los ciudadanos que participan de las actividades. Uno de los primeros en responder fue Carlos Fernando Galán, candidato al Senado por el partido, quién señaló que sea la cantidad que sea de seguidores “no es un pecado” y crítico el actuar político de Barreras.

“Pecado es traicionar los propios principios o ni siquiera tenerlos. Pecado es brincar de un lado a otro, sin vergüenza alguna. Hablar con la gente, sean 3 o sean 1000, jamás será pecado. No todo es llenar buses para llenar plazas, querido Roy”, puntualizó el político y agregó “Y sobre las sillas, le cuento lo que estamos haciendo en nuestra gira por todo el país. Oír a la gente, sentarnos al banquillo y responderle. Formas distintas de hacer política, por fortuna”.

En esta misma línea, Carlos Negret se pronunció y notó que la la paz es una apuesta ética y que todos son ciudadanos que tiene la libertad de es coger y ser tratados con respeto. “Senador: ahí no hay personitas. Hay ciudadanos. Nuestra obligación es someternos a su escrutinio. La defensa de la paz no es una apuesta política; es una apuesta ética. Las acciones, el ejemplo y las palabras son relevantes. #PecaoEs no tratar con respeto a los/as electores/as”, se lee en la cuenta oficial del Defensor de Derechos Humanos.

Otra de las representantes del movimiento que respondió fue Yerly Mozo, la número 9 en la lista cerrada al Senado que escribió: “#EsIndignante este desafortunado trino, porque #PecaoEs descalificar la política de unión, ideas y luchas ciudadanas que trabaja con principios y valores. En el @NvLiberalismo no hay tulas, ni maquinarias y en tres meses de existencia hemos construido credibilidad, no mentiras”.

Incluso, ante la opinión del Senador se pronunció Mauricio Toro representante del Partido Verde y compañero de coalición de los políticos de Nuevo Liberalismo, asegurando que fue un comentario grosero y “politiquero”.

“Que tweet tan horrible. Nosotros nos debemos a esos ciudadanos que ud les dice despreciablemente “personitas” El ego se les infla y saca a flote lo peor de estos “politiqueritos” acostumbrados a vivir en el poder (sin importar el partido ni los ideales)”, escribió el representante verde.

A todas las respuestas desde los representantes se le han unido varios usuarios de las redes que le exigen respecto hacia las ciudadanos y las diferentes formas de hacer política.





