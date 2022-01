La razón por las que el Gobierno Nacional no hizo presencia en un evento en Estocolmo para hablar del Eln

La seguridad en el país se ha visto fuertemente afectada en este comienzo del 2022 por los atentados y acciones armados del Eln, el grupo no ha parado desde el 1 de enero cuando asesinó a más de 27 personas en Arauca, luego atentó contra la vida de 15 policías en Cali y en Arauca no ha parado de hacer patrullajes que han ocasionado el desplazamiento de varias familias y el terror en la zona.

Con estas acciones quedó claro que ni el Gobierno ni el grupo guerrillero tiene intenciones de sentarse e una mesa a negociar un posible acuerdo, sin embargo, el 17 de enero surgieron algunos rumores que soñaban que el alto comisionado para la Paz, Juan Camilo Restrepo Gómez, viajaría a Suecia a una reunión manejada de manera discreta para hacer una supuesta instalación de una mesa exploratoria con el Eln en el exterior.

Al final Restrepo nunca llegó a Estocolmo, en el momento en que las tensiones con el grupo armado aumentaron cada vez más. Luego de tratar de hacer el viaje finalmente Restrepo y sus asesores nunca llegaron al país europeo.

Debido al flujo de noticias y rumores en este sentido, el diario El Tiempo, se contacto con la oficina del alto comisionado para aclarar lo hechos y esta ratificó que el Gobierno no tiene intenciones de sentarse con la guerrilla debido a que no han dado muestras de paz. La oficina aclaró que sí había un espacio en Estocolmo para hablar de acuerdos y grupos, pero con otra intención que no se sale de lo académico.

Además contó que habló con el presidente Iván Duque para aclarar lo que estaba diciendo y le señaló que: “Si iba a designarme como consejero de Seguridad Nacional, me parecía que no era conveniente que me fuera para allá (Suecia) porque debía asumir dos oficinas. Además, se podía hacer online con el espacio que se abrió en Estocolmo”, anotó el funcionario y agregó “El presidente Duque me dijo que le parecía muy bien. Y el lunes temprano me comuniqué con los organizadores de la reunión y les manifesté por correo electrónico que el doctor Rafael Guarín renunció (de fecha 15 de enero) y me iba a hacer cargo de su despacho”.

Respecto a lo que el Gobierno hablaría en este espacio académico el representante contó que ratificaría su posición sobre el Eln: “Que cesen las actividades delictivas. Entiéndase que cese el secuestro, la instalación de minas antipersonales, el reclutamiento, su actividad en unos de los eslabones de la cadena del narcotráfico. Porque hoy el Eln se parece más a un cartel del narcotráfico que a cualquier otra cosa. Eso era lo que iba a decir allá”.

Por ahora la situación en Arauca sigue siendo critica debido a que pese a los esfuerzos del Ejercito y las vistas del Gobierno no se ha logrado parar la cadena de violencia que se ha desatado por dominio del territorio con otros grupos armados, en este caso puntual, las disidencia de las Farc.





SEGUIR LEYENDO