Comunes rechaza señalamientos de Iván Duque tras intento de atentado: “Sus palabras no hacen más que alentar a los violentos”

Casa Alternativa partido Comunes

El partido Comunes rechazó la respuesta del presidente Iván Duque, quien calificó como ‘politiquería’ los pedidos de seguridad y garantía que elevaron los excombatientes, tras el hallazgo de un artefacto explosivo en un restaurante bar que utiliza la colectividad para encuentros políticos en Bogotá.

En respuesta a las declaraciones de Pastor Alape y Julián Gallo, en las que aseguraron que el Estado no hacía lo suficiente para garantizar la seguridad de los excombatientes, el presidente Duque aseguró desde Barranquilla que aunque se debe rechazar el intento de atentado y los ataques, no se debe caer en politiquería ni cuestionar a la fuerza pública.

“Rechazar el hecho, enfrentar al terrorismo, pero también mandarles el mensaje: sin politiquería, sin atacar a la fuerza pública y sin tratar de generar un lenguaje pugnaz con espíritu electorero”, sostuvo el mandatario.

“Que no vengan a atacar ahora a la Fuerza Pública, cuando ellos saben, por el esclarecimiento que tiene la Fiscalía, que detrás de esos ataques están las disidencias que emanaron de ese grupo. Más bien que ellos también cuestionen públicamente a esas disidencias, que son los que han estado detrás muchos de esos asesinatos”, agregó el mandatario.

En la Casa Alternativa, donde se realizaron durante el fin de semana múltiples reuniones políticas y que es un proyecto productivo de un excombatiente, fue hallado un artefacto explosivo con detonador remoto con el que al parecer se pretendía atentar contra ese edificio.

Tras pedir garantías, el pronunciamiento del presidente Duque fue rechazado por los miembros Comunes, quienes señalan que el gobierno es incapaz de brindar seguridad a sus miembros incluso en las ciudades, a raíz de los hechos presentados.

“Presidente Iván Duque la exigencia de garantías para el ejercicio político de la oposición no puede ser descalificado por usted como “electoralismo”; sus irresponsables palabras no hacen más que alentar a los violentos”, sostuvo el senador Julián Gallo.

Este mismo sábado, el partido Comunes inauguró su sede de campaña, a pocas cuadras de la Casa Alternativa donde se pretendía realizar un atentado. Tras el evento, los asistentes se dirigieron al bar restaurante donde se realizó un acto de rechazo con velas y un plantón, así como una comida comunal con sancocho.

El senador Gallo calificó como “demencial” el intento de ataque y culpó a los enemigos de la paz como responsables. En ese mismo lugar terminó el lanzamiento de la campaña de los excombatientes de las Farc, quienes protestan por la falta de garantías para sus propósitos políticos en el país.

Alape también señaló que la situación de seguridad en el país les impide visitar territorios para animar el voto hacia sus listas. “Imposible hacer campaña en todo el Pacífico nariñense, y el Pacífico caucano y el Pacífico Vallecaucano, ni podemos hacer en ninguno de los municipios del Cauca campaña política. Argelia por ejemplo, donde tenemos una población de reincorporación, no tenemos posibilidad de hacer campaña política, en el Catatumbo no podemos ir a hacer campaña; al sur de Bolívar, en el Chocó, hay varias regiones del Caquetá, en el Guaviare, lógico que no podemos y en el Vichada no podemos hacer campaña política”, sostuvo.

En respuesta, el presidente Duque aseguró que no deben hacer pronunciamientos políticos al respecto y pasó cuenta de cobro a los excombatientes al reiterar que “una gran parte” del presupuesto de la Unidad Nacional de Protección se destina a esquemas de excombatientes de las Farc.

“Quiero señalar una cosa: que esto no sea utilizado para hacer politiquería ni lanzar ataques injustos contra la fuerza pública, porque al señor Londoño la fuerza pública lo salvó de un atentado contra su vida y, no solo dio de baja a quienes iban a asesinarlo, sino que esclareció quienes eran los autores intelectuales de esos hechos”, sostuvo el mandatario.

Sin embargo, Comunes no es el único partido que ha alegado falta de garantías por la violencia desatada en el país cuando se acercan las elecciones e inicia en firme la campaña electoral, tanto para los comicios legislativos como presidenciales.

El candidato a la Cámara por Bogotá del Polo Democrático, Alirio Uribe Muñoz, se encontraba la noche anterior al hallazgo del explosivo en la Casa Alternativa junto a varios miembros del Pacto Histórico como Tamara Argote, Mafe Carrascal, María José Pizarro y Christian Robayo.

“Ayer radiqué un derecho de petición ante la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales, en la que están diferentes entidades, como la Registraduría Nacional, la Procuraduría, la Policía, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio del Interior, para que me informe cuáles son las medidas que están implementando en todo el país, desde cada una de estas instituciones, con el fin de garantizar el ejercicio político electoral” indicó Uribe Muñoz.

SEGUIR LEYENDO: