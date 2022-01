Los dardos que lanzó Petro desde el Cauca contra candidatos presidenciales e Iván Duque

Foto: Prensa de Gustavo Petro

El candidato presidencial Gustavo Petro visitó este sábado, 22 de enero, el municipio de Caldono, Cauca, para exponer frente a miembros de comunidades indígenas las propuestas de un futuro gobierno suyo.

El líder de la Colombia Humana habló de la necesidad de un cambio que logre que los colombianos puedan vivir en paz. “Es necesario un cambio, todo sendero donde la gente se entienda, independientemente de cuál sea su color de piel, su raíz ancestral o cultura milenaria. Que se puedan entender como seres humanos, independientemente de si se vive en el campo o en la ciudad”, dijo Petro.

Pero también aprovechó el espacio para lanzar varios dardos en contra de otros candidatos presidenciales y el presidente Iván Duque. “Mientras lo ponían a tocar guitarra (a Duque), él iba craneando la forma en que los cinco de siempre (refiriéndose a los banqueros) se iban a quedar con el país”.

Y esto dijo sobre los candidatos Rodolfo Hernández, Federico Gutiérrez. “Y ahora ellos están haciendo más o menos lo mismo: por aquí uno que echa groserías. Por allá está el doctor en ‘blue jeans’, para ver si la gente se confunde porque usa ‘blue jeans’”.

Incluso tuvo un mensaje que puede aplicar a la vez a los rivales del Centro Esperanza Sergio Fajardo y Alejandro Gaviria. “Por allá el que dice que es profesor en una universidad para ver si la gente cree que con decirse profesor se puede cambiar el país. Y resulta que sus vidas han sido las mismas. Todos, a la postre, quieren defender los intereses de los cinco. Por eso, nunca hablan de las reformas que se requieren”.

Sobre el modelo de gobierno que propone aseguró que no hay cabida a las expropiaciones, sino a las inclusiones. “El sendero que proponemos no habla de expropiaciones, sino de inclusiones. Que no habla de improductividad, sino de productividad como base de la riqueza. El trabajo como padre y la naturaleza como madre de la verdadera riqueza de la sociedad”, agregó el candidato del Pacto Histórico.

Petro también les manifestó a los miles de indígenas que era necesario tener una amplia representación en el Congreso de la República, y les pidió su voto por los candidatos indígenas y del Pacto Histórico, como primer camino para cambiar las leyes.

“Necesitamos a estos congresistas, no solo porque son representación indígena, sino porque, al lado de congresistas de los obreros, de los defensores de los derechos humanos, ambientalistas y animalistas, vamos a cambiar las leyes, como la que privatiza los servicios públicos o no permite fortalecer la financiación de una educación pública de calidad, gratuita y con enfoque diferencial en la diversidad cultura de Colombia”, comentó.

Recientemente se conoció que Petro está conquistando otra región del país, el Caribe colombiano, aún superando al exalcalde de Barranquilla Alejandro (Álex) Char, según la última encuesta de Mediciones Estratégicas que contrató el Canal Cartagena.

A la pregunta usted por cuál de los siguientes candidatos votaría? en la primera vuelta presidencial de mayo de 2022 los encuestados prefirieron a Petro con el 34,7 % de la intención de voto; le sigue Char con 12,6 %; en tercer lugar aparece el exalcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández con el 8,3 %; y Óscar Iván Zuluaga aparece en el cuarto puesto con el 2,8 %.

La encuesta también pregunta sobre la intención del voto de los caribeños frente a las consultas del 13 de marzo en la que se presentan tres coaliciones para definir su candidato presidencial oficial: Pacto Histórico recibe el mayor apoyo con el 26,5 %; le sigue el Equipo por Colombia con el 8,7 %; y la Coalición Centro Esperanza tendría solo un 3 % de intención de voto.

