Nilson Castrillón denunciaría a Gabriel Camargo por un contrato modificado en Deportes Tolima sin su consentimiento

Por falsedad en documento privado, Nilson Castrillón habría denunciado a Gabriel Camargo por irregularidades con su contrato en Deportes Tolima

Nilson David Castrillón Burbano es nuevo jugador de Junior de Barranquilla, pero su salida de Deportes Tolima, actual subcampeón del fútbol colombiano, no fue la más transparente del mercado de fichajes de invierno a inicios de 2022.

Según pudo conocer y difundir el periodista Javier Hernández Bonnet en la edición de este miércoles 12 de enero del programa Blog Deportivo de Blu Radio, el exsenador de la República Gabriel Camargo, máximo accionista del Deportes Tolima, está respondiendo en estos momentos por una demanda penal emitida por el jugador Nilson Castrillón, quien alega que Camargo habría falsificado su firma en un contrato que él y sus representantes no conocieron.

Es decir, argumentando cometer el delito de falsedad en documento privado, Castrillón Burbano (que tenía contrato activo hasta el 15 de diciembre de 2021) tomó acciones legales ante un supuesto contrato extendido del futbolista con el combinado Vinotinto y Oro de Ibagué.

Al parecer, sin que el jugador y su representante estuvieran al tanto, Deportes Tolima le habría alargado su permanencia en el combinado Pijao presentando un documento ante el Ministerio del Deporte y otro presuntamente modificado ante el jugador y su agencia G&G13 Sport AG.

Según informó la mesa integrante de Blog Deportivo, por intermedio de la Asociación Colombiana de Futbolistas (Acolfutpro) el jugador pudo recopilar toda la evidencia y denunciaron ante la Superintendencia de Industria y Comercio que el jugador quedó libre cuando le intentaron hacer valer un contrato que él no firmó con el representante legal del equipo (Gabriel Camargo):

El contrato de Nilson Castrillón vencía el 15 de diciembre de 2021. Cuando el jugador pide la no renovación, el Tolima dice “no, usted tiene un contacto extendido con nosotros”. El jugador asesorado por Acolfutpro, desde enero de 2020 preconstituyó todas las pruebas para demostrar que el contrato que apareciera no era verdadero. Se pidió al Ministerio del Deporte la copia del contrato que estaba registrado allí para demostrar que ese documento no coincidía (…) Está en curso una denuncia penal contra el representante legal, Gabriel Camargo

Por su parte, Carlos González Puche, director de Acolfutpro, señaló que esta es una práctica recurrente en la directiva club Deportes Tolima con sus empleados:

Esto es el resultado de una posición que ha manteniendo el Tolima con relación a los contratos. Es una práctica de vieja data con Mejía, Perlaza, Jorge. Es una practica reiterada, hacer firmar contratos por duraciones superiores a los tres años. La firma impuesta deja reparos y es evidente que no corresponde a lo que Nilson reconoce. Por eso lo declara con mucho tiempo de antelación ante un notario, que no tiene el interés de mantener su vinculación con el Tolima

Por intentar hacer valer un contrato que el jugador Castrillón no firmó, el lateral derecho de Junior de Barranquilla optó por tomar acciones legales contra el representante legal del equipo tolimense. Junto con Acolfutpro, Nilson y su representante recopilaron evidencia que demostraría que hubo modificación de los documentos registrados ante las autoridades deportivas y no coincidía con el que intentaron hacer valer al deportista de 25 años (cuyo contrato ante la ley inicialmente no podía exceder los tres años).

Hasta el momento el club y la directiva del equipo pijao no se ha pronunciado al respecto de las supuestas acciones penales tomadas por Castrillón, que demoró su firma con Junior por temas relacionados con sus pruebas PCR para detección de covid-19.

