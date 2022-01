Fiscalía imputó a mujer por caso de maltrato animal en una veterinaria en Bogotá

Este jueves 13 de enero la Fiscalía General de la Nación anunció la imputación de cargos a una mujer señalada como la responsable por la muerte de una perra en Bogotá. Los hechos, de acuerdo con el ente acusador, ocurrieron en una veterinaria.

Fiscales del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma) presentaron ante jueces de control de garantías no solo a la mujer mencionada, sino a una persona más, ya que ambos habrían causado la muerte de dos perros, en hechos distintos ocurridos en Bogotá y Colombia, Huila.

La llevaron por un baño y resultó muerta

El primer caso es el de Mapu, una perrita que el 6 de febrero de 2021 fue llevada a una veterinaria en el sur de Bogotá para un servicio de baño. La persona que quedó a cargo de la perra fue Jennyfer Infante Gutiérrez.

Horas después de dejar a su mascota en la veterinaria, los dueños del animal recibieron una llamada en la que les comunicaron que Mapu habría muerto de un paro respiratorio.

De acuerdo con el relato de la Fiscalía General de la Nación, los encargados de la veterinaria aseguraron que la perra sufrió el paro en el momento en el que la estaban secando el pelo. Inconformes con la explicación, los propietarios de la perra pagaron por una necropsia.

El examen determinó que la canina murió por un trauma en el cuello y fuertes cambios en sus pulmones causados por ahorcamiento.

Con los resultados de la necropsia animal que pagaron los dueños de Mapu y tras las labores investigativas, la Fiscalía General de la Nación imputó a la señora Infante Gutiérrez el delito de maltrato animal.

Agresión con arma de fuego

En otro caso de maltrato animal que ocurrió en la vereda La Boca de la Zanja, en Colombia (Huila), la Fiscalía también tomó cartas en el asunto y este jueves presentó resultados.

El responsable de este caso es Luis Eduardo Rodríguez Cruz, quien habría acabado con la vida de un perro en esa zona del país.

Los hechos que fueron investigados por el ente de control, ocurrieron el 29 de marzo de 2019. De acuerdo con la información de la Fiscalía, el canino estaba en compañía de su cuidador en una finca vecina y, cuando pretendía tomar agua, fue atacado con un arma de fuego.

El señalado agresor, al parecer, le disparó al perro porque tenía una diferencia personal con su dueño. El caso de intolerancia terminó con la muerte del animal por la que Rodríguez Cruz deberá responder ante las autoridades.

Consecuencias legales del maltrato animal en Colombia

Para estos casos, se dispone del recurso de la Ley 1774 del 6 de enero de 2016. Este documento garantiza que la actitud entre humanos y animales se base en el “respeto, solidaridad, compasión, ética, justicia, cuidado, la prevención del sufrimiento, en la erradicación del cautiverio y el abandono”, cita el documento.

Por otro lado, el bienestar de los seres vivos radica, a su vez, en que su tenedor deberá cumplir cinco principios mínimos: que no sufran hambre, sed, malestar físico o dolor; que no se le provoquen enfermedades por negligencia o descuido, que no sean sometidos a miedo o estrés y que puedan manifestar su comportamiento natural.

Según el artículo 4 de la ley, quienes incurran en actos dañinos que no provoquen la muerte o lesiones contra la salud e integridad física de los animales serán sancionados con multa de 5 a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Al día de hoy, la cifra oscila entre 4.542.630 pesos hasta 45.426.300 pesos.

Por otro lado, quienes causen la muerte o lesiones que menoscaben gravemente su salud o integridad física del animal podrán enfrentar penas de prisión entre los 12 y 36 meses. Además, enfrentarían inhabilidad especial de uno a tres años para el ejercicio de profesión, oficio, comercio o tenencia que tenga relación con los animales.

Frente a las multas económicas, quienes causen el daño descrito anteriormente deberán pagar entre 4.542.630 pesos y hasta 54.511.560 pesos.

