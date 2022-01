Video: Carnaval de Ocaña, en Norte de Santander, fue empañado por cientos de riñas y desmanes

Carnaval de Ocaña 2022. Redes sociales.

Episodios de vandalismo, monumentales aglomeraciones sin las medidas básicas de bioseguridad y las riñas entre los habitantes de Ocaña por la falta del control en la ingesta de licor, han empañado los eventos de carnaval durante los últimos días.

A través de redes sociales, usuarios evidenciaron el completo desorden que se ha desatado en este municipio la falta de control por parte de los asistentes, a quienes se ve atacar vehículos, protagonizar peleas y no cumplir el adecuado porte del tapabocas.

El parque San Agustín de Ocaña se ha convertido en el punto de los desórdenes y las peleas y así quedó evidenciado en un video publicado en Facebook:

De acuerdo a los reportes de la Policía, en las últimas 72 horas se registraron 120 riñas, daños a vehículos e, incluso, un ataque con bolas de barro a un vehículo del Cuerpo de Bomberos.

Las autoridades, tras los hechos que se registraron tuvieron que reforzar la seguridad para evitar los desmanes este 6 de enero, el último día de la jornada de festividades en Ocaña.

Desafortunadamente para este año, el municipio fue noticia debido a la indisciplina de la gente, la cual en varios videos se le vio subirse a los vehículos y causarles daños.

Por su parte el diario local Semanario La Provincia, informó que uno de los turistas les compartió un video en el que señaló: “Vengo de paseo a Ocaña y me hundieron todo el carro, no dan ganas de volver”.

Asimismo en otras imágenes, conocidas a través de redes sociales, se logra observar la gran cantidad de personas que se encuentran en la vía sin el cumplimiento de ningún protocolo, pues se logra ver que decenas los ciudadanos que no usan tapabocas, no mantienen el distanciamiento y no se tiene ningún cuidado frente a la covid-19.

Tras conocerse las imágenes, médicos de la región han manifestado a RCN Radio que “el resultado de la indisciplina de la celebración de fin de año y de las festividades en los municipios del departamento, se verá reflejada en los reportes de las próximas semanas”.

En relación con lo que ocurre en Ocaña, se espera que el alcalde de esta población, Samir Casadiego, entregue un pronunciamiento sobre la situación de desorden que se ha evidenciado en medio de las celebraciones de los carnavales.

Piden suspender las ferias y fiestas de Santander

Entre tanto, tras conocerse el aumento en los casos de covid-19 en Colombia y el posible brote de contagios en las cárceles de Santander, cientos de ciudadanos, a través de redes sociales, pidieron a los alcaldes de Barbosa, Rionegro y Curití, suspender las tradicionales ferias que se llevarán a cabo durante este Puente de Reyes, así lo reportó Blu Radio.

“Es una irresponsabilidad realizar el Festival del Río Suárez en Barbosa porque podrían llegar más de 10.000 personas de diferentes regiones del país. Además existe un aumento de consultas por posibles casos de COVID-19 en el hospital municipal y centros asistenciales de Vélez y Moniquirá”, indicó el concejal Yorgui Celis, en entrevista con el mismo medio.

Sin embargo, pese al llamado de los santandereanos a que se cancelen las fiestas de este fin de semana, los mandatarios locales informaron a la emisora bogotana que no suspenderán las tradicionales ferias municipales.





SEGUIR LEYENDO