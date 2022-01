En libertad quedó el médico Antonio Figueredo tras agresión contra su excompañera sentimental en Bucaramanga

FOTOS: Captura de pantalla (CaracolTV) / Facebook María Paula Pizarro

El pasado 12 de noviembre la médica María Paula Pizarro denunció que fue víctima de una brutal agresión por parte del reconocido médico cirujano, con quien sostenía un relación sentimental y quien fue imputado por violencia intrafamiliar y acceso carnal violento, sin embargo, en las últimas horas RCN Radio dio a conocer que por solicitud un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI), este no será enviado a un centro penitenciario.

En cuanto al acceso carnal violento, el diario El Espectador reveló detalles de esa denuncia en su contra, que fue radicada en 2014, y que acababa de ser desarchivada por la Unidad de Delitos Sexuales de la Fiscalía, la cual fue impuesta por la también médica Érika Plata quien alzó su voz en medios de comunicación para describir escenas similares a las denunciadas por Pizarro.

Erika, quien dio a conocer su caso a la revista Semana, lo tildó como un “Monstruo”, pues a sus 25 años, cuando estaba en Bogotá haciendo su residencia, este hombre al igual que a María Paula la golpeó y maltrató con insultos.

De acuerdo con la denuncia de la galena, ella detalló: “Me enviaba fotos, me decía que yo era la segunda, que yo era la perra”, explicó en entrevista judicial. Aseguró que, en julio de 2014, el cardiólogo habría llegado de manera abrupta a su apartamento en la capital. Allí, “me cogió, me golpeó en la cabeza, me dio unos puños, me botó al piso, trató de bajarme los pantalones y me decía que tuviéramos relaciones”.

Erika plata denuncia que también fue víctima de violencia por parte del médico Antonio Figueredo.

Sin embargo, estas dos denuncias no fueron suficientes para que el aclamado cardiologo en Bucaramanga fuera sometido a medida intramural.

Ante la decesión, El Espectador consultó a Oswaldo Medina, apoderado de Figueredo, quien se refirió al caso así:

“La imputación de la Fiscalía no obedece a lo que realmente pudo haber ocurrido. No hay ninguna evidencia relacionada con un supuesto acceso carnal violento. Uno se da cuenta de que existe mucha desinformación cuando los procesos llegan a medios de comunicación. Las cosas no sucedieron dentro del contexto de las denuncias públicas. Ellos incluso, Figueredo y Pizarro, siguieron hablando por teléfono los días siguientes. No es lógico que una persona accedida vaya a tener una conversación, en los términos que se dio, con su presunto agresor”, indicó el abogado.

En cuanto a los maltratos y golpes que recibio la médica María Paula Pizarro, en medio de las diligencias judiciales, su defensa se basó en pruebas de cómo resultó el rostro y cuerpo de la mujer tras ser golpeada por Figueredo, las cuales quedaron evidenciadas con fotografías.

Al primer momento de Pizzaro dio a conocer los maltrato narró: “Nos fuimos en el carro, yo estaba muy cansada y me quedé dormida. Cuando me levanté, él estaba revisando el celular completo, me dijo vagabunda y puta, me pegó el primer puño, me agarró del pelo y me botó al piso, me pegó un puño en el mentón. Entonces, me acostó y me quería ahorcar”.

Tras la fuerte golpiza, ella fue incapacitada, pues la orden reseña: “Paciente quien requiere incapacidad por reposo total durante ocho días”, que fue desde el 16 al 23 de noviembre.

Fotografías reveladas por Semana, muestran cómo Pizzaro tenía uno de sus ojos amoratado, un diente quebrado, un hematoma (morado) en la parte inferior de su mandíbula, y además, el resultado de exámenes médicos señalan que debido a los golpes en su cabeza llegó al centro médico con una “perforación timpánica”.

A nivel de su cuerpo, ella llegó al centro médico con “petequias a nivel del hemicuello izquierdo, a nivel de las mamas se evidencian mordeduras con equimosis y edema”, indica la historia.

Ante la decisión del juez, los apoderados judiciales de la médica María Paula Pizarro, reprocharon la medida de libertad considerando que Figueredo representaría un peligro para la sociedad, pues expedientes darían cuenta de un patrón en el comportamiento del cardiólogo, quien habría utilizado su situación de poder en el gremio médico para aprovecharse de varias mujeres.

