Macalister Silva defiende a Jhon Duque, pero también lo advierte: “Ya le dije, su túnel sí le hago”

Macalister Silva, escogido como el mejor jugador del fútbol colombiano en 2021 por el diario El País de Uruguay, conversó acerca del orgullo de recibir este reconocimiento, lo que le espera a Millonarios en la Copa Libertadores y el fichaje de Jhon Duque, su compañero en el Embajador durante cuatro temporadas, quien fichó por Atlético Nacional este año.

Respecto al galardón, en conversación con el programa VBar de Caracol Radio, explicó que en buena medida se debe a las directrices brindadas por Alberto Gamero para ayudarlo a crecer, instrucciones que no son nuevas para él, si bien siempre les hizo caso omiso.

“Contento con el reconocimiento y con la misma ilusión de empezar este nuevo año al cien por ciento y esperar tener un mejor final. La clave ha sido juntar muchos conceptos que me han dado y hacer caso. El profe Gamero me enfatizó cosas que me habían dicho, pero que en su momento no las tomaba. Me ubicó mejor y me dio unas indicaciones precisas”, explicó.

Su referencia a un “mejor final” tiene que ver con que a Millonarios, quizá el equipo con fútbol más vistoso en 2021 en Colombia, se le escapó el título en el Torneo Apertura ante su público, en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, ante Deportes Tolima. El equipo capitalino también sonó como favorito a ganar el Torneo Finalización, pero en los cuadrangulares las desatenciones en los últimos instantes de cada partido les costó su clasificación a la final, contra el Deportivo Cali.

Para Maca, un aspecto a seguir trabajando esta temporada, en especial por Copa Libertadores, es la intensidad que imprimen en cada enfrentamiento, no solo en los minutos iniciales, sino en la mayor parte de los 90 minutos. Por supuesto, tendrán que hacer sin dos de sus referentes, con quienes la dirigencia no llegó a un acuerdo para su renovación: Fernando Uribe, autor de 23 goles, y Daniel Giraldo, bastión del mediocampo, ahora ambos jugadores del Junior.

“Fuimos el equipo con mayor tiempo efectivo de juego en el semestre. Es algo que le falta al fútbol colombiano, intensidad, y, sin duda alguna, más concentración. Esperamos que los que vamos representar a Colombia en Libertadores lo mejoremos para tener una presentación digna”, comentó. Para resaltar: como los dirigidos por Alberto Gamero avanzaron al certamen continental por reclasificación, para avanzar a la fase de grupos antes deberá enfrentar a dos rivales, uno de ellos el Fluminense, en febrero.

Foto de archivo de Jhon Duque durante un partido de Copa Libertadores entre Millonarios de Colombia e Independiente de Argentina. Estadio Nemesio Camacho El Campin, Bogotá, Colombia. 17 de mayo de 2018. REUTERS/Jaime Saldarriaga

En el medio radial el volante creativo de Millonarios también fue preguntado por Jhon Duque, señalado de ‘traicionero’ por parte de la hinchada embajadora al supuestamente reforzar a uno de sus eternos rivales, Atlético Nacional (la contratación no ha sido confirmada). Pero Maca, con clase, dejó ver que el fútbol es como cualquier otro trabajo, y, con tono jocoso, que a su excompañero ya lo advirtió.

“Hay que trabajar, todos tenemos necesidades. Ya le dije: su túnel sí le hago”.

A Duque, que los últimos 12 meses jugó con Club Atlético de San Luis, también lo defendió otro exjugador del Embajador, Jhonny Ramírez. “Si Jhon Duque llega Nacional, para mí es normal y no es ninguna traición, el 98 % de los jugadores haríamos lo mismo. Si te ofrecen estabilidad, no lo piensas dos veces, los futbolistas sabemos que los directivos no valoran la historia, al hincha y mucho menos al jugador”, comentó en Twitter.

SEGUIR LEYENDO: