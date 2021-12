Natti Natasha y su esposo, el productor Raphy Pina, anunciaron que tienen covid-19

Imagen de archivo de la cantante dominicana Natti Natasha. EFE/Giorgio Viera

Sorprendidos quedaron los seguidores del productor musical y empresario puertorriqueño conocido como Raphy Pina, quien anunció en horas recientes que él y su esposa, la cantante dominicana Natti Natasha, así como dos de sus cuatros hijos, dieron positivo en sus respectivas pruebas de covid-19.

“Responsablemente queremos notificarles que tanto Natalia Gutiérrez, Rafael Pina, Antonio Pina y Mia Pina salimos positivos al covid-19″, aseveró el empresario a través de un mensaje que publicó en su cuenta de Instagram.

El también representante de Daddy Yankee añadió que sus otros dos hijos, Rafael y Vida, “se encuentran actualmente muy bien y bajo estricta supervisión”.

”Por favor aquella personas que ha estado cerca a nosotros en las pasadas 48 horas, les pedimos que se haga la prueba y se aíslen en cuarentena (...) La pandemia de la covid nos puede tocar a cualquiera así que no baje la guardia, protéjase y póngase su refuerzo de la vacuna. Los queremos. Familia Pina Gutiérrez”, agregó.

Entretanto, amigos y seguidores se dedicaron a enviarle sus mensajes de apoyo para que este episodio no deje consecuencias graves en ningún miembro de la familia.

Foto: Instagram @raphypina

Cabe mencionar que Pina se encuentra en libertad bajo fianza, luego de que el pasado 22 de diciembre fuera encontrado culpable por un jurado de posesión ilegal de armas de fuego. Tras escuchar el dictamen y salir del Tribunal federal de Hato Rey (San Juan), él dijo estar “tranquilo” y dispuesto a “disfrutar de la Navidad” con su familia, a la que agradeció al igual que a sus fanáticos por el apoyo durante el juicio.

Los cargos que enfrenta el esposo de Natti Natasha son por posesión ilegal de un arma de fuego modificada ilegalmente y posesión de un arma de fuego por parte de un convicto federal. Por cada uno de estos cargos, Pina se expone hasta un máximo de diez años de prisión. Además, fue declarado culpable en 2015 de fraude bancario.

Pina continúa en libertad bajo el programa de restricción domiciliaria, motivo por el cual solamente tiene autorización para salir a asuntos religiosos o médicos, así como para comparecer ante el tribunal el próximo 1 de abril, día en que se dará a conocer su sentencia.

“De 12 rounds, acabo de perder el primero. Soy un guerrero y vamos para adelante. Le vamos a demostrar al mundo quién soy”, concluyó Raphy Pina.

En contraste, Natti Natasha disfruta de su experiencia con la maternidad y de cómo ser madre le ha cambiado la vida, de los estereotipos que hay acerca del rol dentro de la industria del entretenimiento. Así lo comentó en una entrevista con Infobae.

“Mi hija me ha dado un cambio de 180 grados. Me ha enseñado a agradecer, a ver la vida desde otro punto vista. A cuidarme, tanto física como mentalmente. Debo ser feliz para transmitirle eso a ella. Yo antes de tenerla, era otra persona. Me cambió todo”. También aprovecha para comentar que Nattividad respalda el rol de la mujer empoderada. Busca la manera de ayudar a empoderar a las mujeres por medio de su música.

Natti supo consolidar a la perfección ambos roles: artista y madre. Tras haberle anunciado que no podía tener hijos, no se rindió y, en pandemia, tuvo dos proyectos de los cuales se siente orgullosa: su hija y su disco. “Me dijeron que no podía tener hijos, pero cuando ella llegó todo cambió. Y le puse más ganas al proyecto. Eso me dio muchísima luz”.