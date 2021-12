ICBF abre investigación por posible acoso sexual de un menor en el baño de un centro comercial de Barranquilla

Captura de pantalla del video donde se denuncia el caso de acoso sexual de un menor en Barranquilla. Foto: Archivo particular

Luego de que en redes sociales circulara un video en el que dos hombres adultos ingresaron con un menor de edad al cubículo de un baño en un centro comercial en Barranquilla, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) abrió una investigación por presunto acoso sexual.

Según indicó el director seccional del ICBF en Atlántico, Benjamín Collante a RCN Radio, aunque en la grabación no se observa con precisión la situación, en el video se ve, por la posición de los pies, que uno de los adultos está sentado en el inodoro, mientras el otro permanece de pie frente a él. De acuerdo con el funcionario, en algunos momentos, por las sombras que se reflejan en el piso se evidencia un acto sexual.

”Se ven los pies de dos personas adultas y se ven unos pies pequeños que se notan que son de un menor de edad, que no tendrían por qué estar tres personas en un cubículo y menos, con un menor”, señaló el director de la seccional del ICBF del Atlántico a la misma emisora.

En diálogo con Blu Radio, el directivo agregó que, aunque en el momento no se tiene una denuncia formal de los hechos, indicó que, desde el instituto, se iniciará una campaña en los centros comerciales para evitar que estos hechos vuelvan a presentarse.

“Esto es una alerta que acogemos, aunque como tal no tenemos ninguna denuncia formal. Vamos a iniciar toda una campaña de alerta con los equipos de los centros comerciales de la ciudad, una campaña de alerta ante estas situaciones. No es algo común, pero no podemos dejarlo pasar por alto”, manifestó Collante al medio bogotano.

En su entrevista con RCN Radio, el funcionario del ICBF así mismo dejó en claro la importancia de que los vigilantes de los centros comerciales estén muy atentos a que a los baños no ingresen menores de edad con adultos, con el fin de “evitar hechos que puedan desencadenar en abusos sexuales con nuestros niños, niñas y adolescentes.”

Por el momento, se desconoce en qué fecha habría sido grabado el video y en qué centro comercial de la capital del Atlántico.

Denuncian un caso de acoso sexual en un colegio de Barranquilla

En las últimas semanas, en Barranquilla también se conoció una serie de denuncias de acoso sexual por parte de exalumnas y estudiantes menores de edad del Instituto Educativo Alexander Von Humboldt, colegio considerado como uno de los mejores del país.

El caso más destacado que se conoció hasta ahora, es el de una exalumna de la institución educativa quien, en 2019, denunció a un docente de música, identificado como Miguel Nisperuza, por presunto acoso y abuso sexual, así lo conoció Caracol Radio.

Según información obtenida por el diario regional El Heraldo, el caso ocurrió cuando, la ahora exalumna, le pidió el favor al docente que la llevara a repartir unas invitaciones para un foro. De acuerdo con el relato de la denunciante, el maestro la llevó en su vehículo y fue allí cuando se registraron los hechos.

Según los datos suministrados al mismo medio, el docente intentó “tocar a la alumna dentro de su carro”.

El rector de la institución, José Bernal, en diálogo con el diario indicó que, tras los hechos, la víctima expuso el caso a la personera del colegio, quien lo puso en conocimiento de dos maestras, quienes a su vez informaron a la rectoría.

“La muchacha le contó a la personera que cuando ella estaba en el carro con el docente este intentó tocarla y esas cosas. Por ello llamamos a la gestora de convivencia de la Secretaría de Educación para que hablara directamente con la alumna”, contó el rector a El Heraldo, señalando que posteriormente la joven y su familia colocaron la respectiva denuncia ante la Fiscalía General de la Nación.

Sin embargo, el funcionario de la institución educativa indicó que, a días de conocerse el caso, el docente señalado dejó la institución, pues ya había presentado su carta de renuncia porque viajaría a España a realizar un posgrado. Por ello, según lo consultado por el medio, el caso no ha podido avanzar, pues el maestro ha sido citado por la Fiscalía, pero al estar fuera del país no ha podido acudir.





