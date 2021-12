La millonada que debería pagar Jarlan Barrera como cuota de alimentación por su hijo

Jarlan Barrera, autor del segundo gol de Atlético Nacional / (Twitter: @Dimayor)

Jarlan Barrera recibió duras acusaciones por parte de su expareja, Ana María Hernández, quien aseguró, a través de unas historias publicadas en su cuenta de Instagram, que el futbolista de Atlético Nacional tiene abandonado a su hijo, y ello detonó en un nuevo conflicto en las últimas horas.

La mujer, que todavía está casada con el volante colombiano, relató que este no la dejó ingresar ni a ella ni al pequeño al domicilio en el que viven desde hace más de tres años. “Estoy en mi edificio. Es 22 de diciembre, estoy con mi hijo, y acabo de llegar pero me dicen que no puedo entrar porque Jarlan Barrera me prohibió la entrada a mi casa. Pasó una carta notariada y que no puedo”.

Uno de los perfiles de noticias en Instagram reveló un supuesto documento dirigido al Juez de Familia o Notario de Barranquilla sobre un acuerdo de divorcio y manutención de menores. Sin embargo, este no refleja alguna firma de los implicados ni un recibido por parte del juez o el notario.

Según el documento filtrado por la cuenta de Instagram ‘Ojo vallenato’, el delantero debe desembolsar 15 millones de pesos cada mes en sumas quincenales de 7,5 millones.

Vivienda: $ 2.000.000

Educación: $ 1.500.000

Salud: $ 500.000

Vestuario: $ 2.000.000

Recreación: $ 2.000.000

Alimentación: $ 3.000.000

Servicios públicos: $ 1.500.000

Imprevistos: $ 2.500.000

La supuesta millonada que debe pagar Jarlan Barrera como cuota de alimentación por su hijo

Esta polémica se da luego que el futbolista de Atlético Nacional fuera vinculado con negociaciones por parte de dos clubes en el exterior. Según informó hace algunos días el periodista, Felipe Sierra, el conjunto ‘Verdolaga’ recibió “ofertas oficiales” de un equipo importante de Arabia Saudita y otro de la Liga Mexicana. Aunque todavía no se dieron a conocer los nombres, lo cierto es que las negociaciones comenzaron y el ‘Verde Paisa’ no dejará salir a su volante de armado si las cifras no se acercan a los 3 millones de dólares.

El mediocampista samario, de 26 años, tiene contrato con Nacional hasta el 30 de junio de 2022, por lo que, en caso de no negociar con otro equipo o extender su vínculo con la institución, podría irse gratis en el mercado de verano del próximo año. Por ello, las próximas semanas serán claves para definir la situación de Barrera con el ‘Verdolaga’.

En el transcurso de este 2021, Jarlan ha disputado un total de 56 partidos, marcando 17 goles. De este acumulado de anotaciones, 10 tuvieron lugar en la Liga BetPlay, dos en la Copa Colombia y cinco en Copa Libertadores. Ello sin olvidar que entregó seis asistencias en la cifra global.

