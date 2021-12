Por qué fracasó la reapertura de la frontera entre Colombia y Venezuela

Frontera Colombia-Venezuela (La Opinión - Juan Pablo Cohen)

Para la mañana del pasado miércoles 22 de diciembre estaba prevista la reapertura de la vía para el transporte comercial en la frontera colombo-venezolana por el puente internacional Francisco de Paula Santander, el que une a los dos países en el sector de Ureña. Sin embargo, el proceso fue desautorizado por parte de Colombia luego de que no se permitiera el paso de vehículos con mercancía que pretendían entrar y salir de un país al otro. ¿Por qué? Según denunció el gremio, la oficina de la DIAN no atendió a los transportadores aún y cuando, explicó la vocería, estaban listos todos los requisitos solicitados.

Carolina Moros, vocera gremial, explicó, ante los micrófonos de Caracol Radio, que ante la falta de presencia de la DIAN solicitaron al brigadier general de la Policía para descubrir que estaba ocurriendo. “Para que nos hiciera la consulta correspondiente para saber si nos iban a atender o no nos iban a atender, la respuesta que nos acaba de dar el comandante de la policía es que no vienen los funcionarios de la Dian atendernos pese a que contamos con todos los documentos legales avalados por el usuario operador de zona franca”.

De acuerdo con lo que relató, las autoridades no retiraron las vallas instaladas para el control del paso peatonal. Carlos Luna, presidente del Comité Intergremial de Norte de Santander, le manifestó a RCN Radio que los “empresarios y comerciantes de la región llegaron desde muy temprano con la expectativa de una pronta reactivación, cumplieron las exigencias de la Dian, pero aún así, no hubo respuesta por parte del gobierno nacional”.

Luna contó que se había ubicado un camión con mercancía en el sector de la frontera luego de que este saliera de la zona franca de Cúcuta con varios productos a bordo. El automóvil pretendía entrar a Venezuela, sin embargo, no llegó ningún funcionario de la DIAN para hacer las verificaciones correspondientes. “Necesitamos que la DIAN nos selle el documento para que nos diga que no. Vamos a retornar a la zona franca, para hacer el reingreso de la mercancía. Este no es un intento fallido, sino un ejercicio que necesitábamos hacer, porque en La Guajira estas operaciones están funcionando”, destacó Carolina Moros.

La frontera colombo-venezolana, cabe recordar, fue cerrada por decisiones tomadas por el Gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en el 2015. Para aquellos días se argumentó que existía inseguridad, ilegalidad, contrabando, trata de personas, microtráfico, presencia de grupos ilegales, inestabilidad económica, falta de empleo e informalidad laboral. Durante el 2020, con la llegada de la pandemia del coronavirus al país, también se hicieron estrictas las medidas para mantener un control en el paso de ciudadanos de un país a otro.

Frontera entre Colombia y Venezuela. EFE/Mario Caicedo

Todo estaba aparentemente listo para iniciar, de hecho, se informó, a través de la W Radio, que el gremio venezolano se había reunido con el secretario de Fronteras de Norte de Santander, Víctor Bautista, para elaborar un documento y dejar escritas los acuerdos que requería este proceso.

“Con el doctor Bautista se acordó que le notificara a las autoridades regionales y nacionales de Colombia, a su vez, el gremio venezolano haría lo propio con el gobernador Freddy Bernal, para que este lo hiciera con las distintas autoridades del gobierno nacional de Venezuela”, dijo a esa emisora Wladimir Tovar, director de comercio exterior de la Cámara Social de Transporte de Carga del estado Táchira.

De acuerdo con lo que explicaron los comerciantes, este cierre, y la creación de rutas ilegales, les ha costado un promedio de 11 depósitos de carga, 33 empresas de aduanas y casi 50 de transporte de carga. En una entrevista con Caracol Radio, en la mañana de ese jueves 23 de diciembre, Víctor Méndez, representante del sector de transporte de carga de Norte de Santander, aseguró que por La Guajira pasan entre 100 y 150 tractomulas de lado y lado. “No es posible que nosotros teniendo un puente a ocho kilómetros tengamos que recorrer medio país y tengamos que dar unos costos operativos cuatro veces más grandes”, argumentó.

En su conversación con Caracol Radio, Carlos Luna aseguró que se instaurará una acción legal para solicitar el regreso de la tan esperada reapertura comercial de la vía. “Vamos a instaurar una acción legal, una tutela para un tema de igualdad porque no se no se considera que en la Guajira parece que limitaran con Suiza o con Alemania y aquí sí limitamos con Venezuela, es el mismo gobierno en la Guajira de Colombia y el mismo gobierno de Venezuela en el Zulia que el del Norte Santander y el Táchira”, sentencio ante el polémico tema.





Seguir leyendo: