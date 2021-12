Ingreso solidario: Gobierno nacional anunció la ampliación del plazo para retirar los giros acumulados

Ingreso solidario: Gobierno anunció último plazo para retirar los giros atrasados. Vía: Prosperidad Social

El Gobierno nacional hizo un importante anunció sobre los giros acumulados de la iniciativa Ingreso Solidario. El plazo para reclamar le dinero se amplió debido al alto número de personas que no ha retirado los giros que ha hecho el Departamento de Prosperidad Social.

Los usuarios no bancarizados podrán retirar los giros hasta el próximo 26 de diciembre. En estas fechas tienen la oportunidad de reclamar tanto los pagos 20 y 21 como los que tengan acumulados del 2020 y 2021, según informó Prosperidad Social.

“Si no ha retirado su #IngresoSolidario y es beneficiario NO BANCARIZADO, esta información le interesa: ampliamos del 21 al 26 de diciembre el plazo para que retire sus pagos 20 y 21 y si tiene acumulados de 2020 y 2021, también puede cobrarlos. ¡@SuperGIROS_ y aliados lo esperan!”, escribió la entidad del Gobierno Nacional en su cuenta de Twitter.

En diálogo con la emisora Blu Radio, Édgar Picón, director técnico del Departamento de Prosperidad Social, informó que si hasta ese último plazo los ciudadanos no retiran los recursos, el dinero se regresará al Ministerio de Hacienda.

“Si la persona no cobra los recursos a más tardar el 26 de diciembre, devolvemos los recursos al Ministerio de Hacienda”, dijo el funcionario durante la entrevista.

Así mismo, recordó a los beneficiarios del programa que si no han cobrado en fechas anteriores los giros están acumulados, es decir, pese a que los colombianos no cobran, ese dinero sigue estando disponible para ser retirado. Esa condición solo se cumpliría hasta el 26 de diciembre, pues si a ese día los beneficiarios no acuden por el giro, el recurso ya no estará disponible.

“Si durante el pasado o este no han cobrado, tiene los acumulamos. En total, programamos cerca de ocho millones de giros en este momento, ya han sido cobrados en su gran mayoría. No obstante, existen todavía 278.000 giros por cobrar y decidimos ampliar el plazo hasta el domingo 26. Es decir, estas personas pueden acercarse a cualquier Super Giros en todo el país y cobrar”, explicó el director técnico del Departamento de Prosperidad Social.

Así mismo, advirtió que los beneficiarios del Ingreso Solidario que no se acerquen durante este último plazo para retirar los recursos, podrían atravesar un proceso tedioso. Según el funcionario, las personas que no se acerquen por el dinero tendrían que solicitar un nuevo plazo el año siguiente.

“El año entrante se tendría que solicitar nuevamente en un plazo adicional. Queremos que las familias cuenten con estos recursos en Navidad, porque ya están disponibles”, dijo el director técnico del Departamento de Prosperidad Social, Édgar Picón.

¿Cómo saber si es uno de los hogares beneficiados?

Para efectos de esta nueva fase, con la que se espera que los hogares beneficiarios reclamen los pagos de 2020 y 2021, Prosperidad Social habilitó un buscador con el que los colombianos podrán verificar si su hogar hace parte de los beneficiados.

Los interesados deben ingresar a la pagina social de la entidad y registrar sus datos personales (número de cédula, nombres y fecha de expedición), luego de esto el sistema automáticamente arrojará el resultado de la búsqueda señalando si se es o no beneficiario.

