Camilo y Evaluna confiesan que tuvieron que acudir a terapia para mantener su matrimonio

(@evaluna)

Una de las parejas que ha generado gran revuelo en el mundo de la música durante el último tiempo es la conformada por Evaluna Montaner y el colombiano Camilo Echeverry. Su matrimonio, luego de cinco años de noviazgo, sirvió como ejemplo para muchos, hasta el punto de idealizarlos como ‘la pareja ideal’ y aún más con la confirmación de que tendrán a Índigo, su primer hijo.

Sin embargo, y más allá del cariño que se expresan en redes sociales y en los conciertos donde cantan juntos, la pareja ha pasado por situaciones difíciles a lo largo de su relación, al igual que muchas otras. Dichos problemas no tienen que ver precisamente con discusiones o desacuerdos que hayan tenido, sino que están ligados a la salud mental.

Así lo afirmaron en el podcast ‘En la sala con Evaluna’ de Amazon, donde ambos mencionaron las técnicas utilizadas para cuidar su salud mental. “Yo tengo una relación con Dios vida. Aparte de eso, siento que es súper importante el acompañamiento psicológico. Es algo que a mí me ha funcionado muchísimo, y a Cami también, es algo que hacemos juntos”, indicó la cantante venezolana.

Adicionalmente, señalaron que la comunicación entre la pareja debe ser muy importante, y en ese punto de la charla, Evaluna confesó que hubo un momento del noviazgo en el que pensó que había un buen intercambio de mensajes, pero después se dio cuenta que debía ir más allá de preguntas rutinarias como ‘¿Qué haces?’ y ‘¿Cómo estás?’ También destacó de Camilo su capacidad de estar siempre dispuesto a dialogar.

“Algo que me encanta de ti es que constantemente estás tendiendo puentes a la comunicación de ciertos temas. Entonces, a cada rato me estás diciendo ‘amor, quiero que sepas que está la puerta abierta para que me hables de tal cosa, lo que sea que sientas me lo puedes decir sin juzgarte’”, dijo Montaner, generando en Camilo una respuesta que complementó lo revelado por su actual esposa.

“Es muy importante hacer cierto tipo de preguntas y hacer puentes”, expresó Echeverry, añadiendo que en el marco de un vínculo amoroso, siempre debe existir el tiempo para preguntar temas profundos y asociados al sentir del otro.

Otro tema mencionado en aquel diálogo fue el nacimiento de Índigo. Allí, la cantante le preguntó a su pareja “¿Cómo debería ser la relación de nuestros hijos con la tecnología?” a lo que respondió Camilo que no desearía verlos con aparatos tecnológicos durante sus primeros cuatro años de edad y añadió que “no quisiera tanto que ellos tuvieran independencia con eso, y si la van a tener, que sea siempre en compañía de nosotros (…) por ejemplo, un niño muy chiquito no entiende los estímulos que está viendo y que van mucho más allá de su imaginación y se las atrofia un poquito.

Acto seguido, dijo en broma que tanto Índigo como sus otros retoños deben tener su primer celular a los 16 años, pero después afirmó en serio que su primer teléfono lo tuvo a los 15, confesión que generó impacto en Evaluna a tal punto de dejarla con la boca abierta.

Finalmente, el colombiano aseguró que son varias cosas que no cambiaría de sí mismo al momento de tener hijos, una de ellas es el tiempo que le dedica a Dios; “yo no puedo desintegrarme para que ellos se integren (…) tampoco voy a renunciar a mi tiempo de creatividad nunca, creo que eso no es sano para nada”, expresó.

Vea a continuación la charla completa entre Camilo y Evaluna:

SEGUIR LEYENDO: