Secretaría de Ambiente libera 113 animales silvestres en el Magdalena Medio

Aves, reptiles y mamíferos silvestres fueron retornados a su hábitat natural. Foto: Secretaria de Ambiente.

Bogotá se ha convertido en el epicentro del comercio ilegal de animales exóticos y en peligro de extinción. En las plazas de mercado es común ver tráfico de fauna silvestre, por lo que la alcaldía ha tenido que intervenir en varias ocasiones para acabar con este flagelo.

Luego del rescate de los animales por parte de la Secretaría de Ambiente y otras organizaciones, los animales deben pasar por procesos de recuperación y rehabilitación, para luego ser liberados en sus hábitats naturales.

Este 21 de diciembre, la Secretaría de Ambiente liberó en su hábitat natural a 113 especímenes de fauna silvestre en jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare (CORNARE).

El proceso de regresar a los animales a su hábitat natural se llevó a cabo en el Distrito Regional de Manejo Integrado Bosques, Mármoles y Pantágoras, ubicado entre los municipios de Sonsón, San Luis, San Francisco y Puerto Triunfo (Antioquia), en donde los animales encontrarán el ambiente adecuado para continuar su ciclo de vida.

La secretaria de Ambiente, Carolina Urrutia dijo que entre los animales liberados hay una boa que se recuperó en 2020, al igual que otros reptiles y aves.

Con respecto a la fauna silvestre las mejores noticias que podemos dar son las de nuestras liberaciones. El pasado fin de semana la Secretaría de Ambiente y CORNARE liberamos juntos 113 animales que habían sido recuperados por la Secretaría de Ambiente en Bogotá. Entre los animales se encontraba la boa que recuperamos en octubre de 2020. Afortunadamente la rehabilitamos y con otras aves, reptiles y mamíferos fue liberada.

En esta liberación regresaron a su entorno natural una iguana, 15 boas, una falsa coral o ratonera, una serpiente bejuquilla, 41 tortugas cofre o cajita, una tortuga del río Magdalena, tres guacharacas colombianas, una pava maraquera, 39 canarios costeños, dos espigueros pizarra, tres espigueros ladrillo, un semillero volatinero, una paloma guarumera, dos armadillos de nueve bandas y una zarigüeya común.

La actividad se llevó a cabo después del trabajo realizado por biólogos, veterinarios, zootecnistas y demás profesionales del Centro de Atención y Valoración de Flora y Fauna Silvestre y de la Unidad de Rescate y Rehabilitación de Animales Silvestres (URRAS).

Además, se realizaron estudios para la identificación taxonómica para así poder definir el lugar de origen y distribución natural de los especímenes.

“Siempre le insistimos a la ciudadanía con que los animales silvestres, bajo ninguna condición, van a estar mejor cautivos, siempre estarán mejor libres y en casa. El proceso de recuperación de estos animales, además de requerir en algunos casos años o meses, es costoso y quisiéramos no tener que recurrir a estos rescates e incautaciones”, agregó la secretaria de Ambiente.

La Secretaría de Ambiente hace un llamado a los ciudadanos para que mantengan la calma en caso de encontrarse con un animal silvestre, eviten manipularlo, no tomarlo como mascota y avisar de inmediato a las autoridades.

“En este fin de año que salgamos de la ciudad les recordamos a los bogotanos y bogotanas no comprar animales de vida silvestre, incluyendo por supuesto loras, canarios y todos los animales que están en venta por el lado de la carretera no los compren, no están ayudando a ese animal específicamente a tener una mejor vida, sino que están colaborando con una red delictiva que puede tener tentáculos hasta por fuera del país”, puntualizó la secretaria Carolina Urrutia.

