Aumentaron los impuestos de vehículos, esto es lo que tendrá que pagar en el 2022

Impuesto vehícular en Colombia. (COLPRENSA-RAUL ARBOLEDA).

En medio de la creciente cifra de inflación en el país y el aumento del salario mínimo del 10.7% para el 2022, los dueños de vehículos en Colombia deberán preparar el bolsillo para pagar los incrementos del impuesto, los cuales ya han sido catalogados como significativos y altos.

Según lo establecido por el actual gobierno, los colombianos que sean dueños de un vehículo, ya sea nuevo o usado, que no supere el costo de los 50.954.000, deberán pagar el 1.15%. Es decir, por ejemplo, que si su vehículo tiene un avalúo de $25 millones de pesos, deberá pagar un impuesto vehicular de $375.000 pesos.

Si su vehículo supera los 50.954.000 y va hasta los 114.644.000 el montó que deberá pagar en impuesto será del 2.5%, es decir, que será tendrá que pagar a partir de los 2.886.100 pesos.

Seguidamente, los automotores de más de $114′644.000 pesos, tendrán que pagar una tarifa sobre el 3,5 %. Ejemplificando esto, si usted es dueño de un vehículo de alta gama que tiene un costo en el mercado de $132 millones de pesos, en el 2022 pagará deberá pagar un impuesto de $4.620.000 pesos.

Según lo informado por el portal Publimetro, los valores de este impuesto dependen de variables como el año de su vehículo, el tipo de vehículo y su cilindraje. Además, cada municipio tiene la libertad de establecer los descuentos y plazos de pago. Estos datos son importantes si tiene pensado comprar un carro para el próximo año, pues también se presentará un aumento en el valor de este tipo de bienes.

Otro dato importante, que debe tener en cuenta si es propietario de un vehículo, es que los costos de los patios, las grúas, las sanciones, multas y comparendos de tránsito, también serán reajustados a partir del primero de enero de 2022 en un 10,7 %, con respecto al aumento del salario mínimo.

Impuesto predial en Bogotá aumentará cerca de un 4,9% en 2022

La Secretaría de Hacienda de Bogotá anunció que el impuesto predial aumentará en aproximadamente 4,9% en 2022, en 6.700 inmuebles cuyo valor es superior a los 1.100 millones de pesos.

“Para el próximo año ya no habrá congelamiento. Por lo tanto, esos predios van a empezar a pagar, lo cual es una decisión adecuada en un sistema impositivo mucho más progresivo en donde los que tienen más, van a aportar más”, explicó el secretario de Hacienda de Bogotá, Juan Mauricio Ramírez, a el periódico El Tiempo.

En entrevista con el mismo medio, el secretario de Hacienda indicó que el aumento en el valor estará determinado por tres factores: el avalúo catastral, la tarifa -que solo se modificará en el número de inmuebles anteriormente mencionados- y los topes definidos en el Concejo de Bogotá.

“Esto quiere decir que en los estratos 1 y 2 no se podrá aumentar más del porcentaje ya definido previamente (...) Habrá un incremento que, en la mayoría de los casos, no será ni siquiera igual a la inflación de este año”, precisó el funcionario al rotativo bogotano.

De igual manera, Ramírez le indicó a Blu Radio que, para que esos topes se apliquen, los propietarios deberán haber pagado el predial de esta vigencia. En caso de no haberlo hecho, de acuerdo con el funcionario, esa persona no tendrá el beneficio el próximo año. “Es importante entenderlo, porque después llega alguien que le subió mucho el predial y es que no lo pagó este año”, indicó a la emisora bogotana.





