Lideresa social de la comunidad LGBTIQ+ es la nueva coordinadora de la Mesa Nacional de Víctimas

Eucaris Salas, reconocida lideresa en la comunidad LGBTIQ+, fue elegida como la coordinadora de la Mesa Nacional de Víctimas. Foto: Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas

Eucaris Salas, oriunda de El Piñón (Magdalena) y reconocida lideresa social en la comunidad LGBTIQ+, fue elegida como la nueva coordinadora de la la Mesa Nacional de Participación Efectiva de las Víctimas, que el miércoles se renovó para el periodo que va del 2021 al 2023.

Salas reconoció durante el evento de su elección el trabajo que han realizado las mesas locales y departamentales.

“Son ustedes quienes avivan la voz de la Mesa Nacional como sujeto político, y es desde los territorios donde nuestra participación da vida a la nueva Ley 2078 de 2021, que prorrogó a la Ley de Víctimas por 10 años más. Somos testigos directos del dolor de quienes fueron afectados por el conflicto y por eso le apostamos a ponerle fin al capítulo de la guerra”, dijo.

La también activista por los derechos de las personas LGBTIQ+, que también fue concejal en El piñón, consideró histórico llegar a esa instancia: ”Un momento trascendental para las víctimas y para las mujeres que sufrimos el daño que la guerra en algún momento nos pudo causar”.

Salas, de 40 años, es administradora de empresas y se ha caracterizado por su trabajo por la comunidad diversa.

“Siempre he ejercido el liderazgo social y soy defensora de derechos humanos en el Magdalena y lo he hecho desde el enfoque diferencial LGTBI. Soy activista y he llevado procesos en el departamento y ahora los quiero ampliar al territorio colombiano con todas las víctimas en general”, afirmó.

En la Unidad de Víctimas recordaron que Salas había sido relegida tres veces seguidas en representación del enfoque diferencial, mientras que a su vez coordinó la Mesa de Víctimas de su corregimiento natal, y en la actualidad lideraba la Mesa de Magdalena.

“Quiero decirles a todas las víctimas del país que esta es una ocasión histórica porque las mujeres tenemos la mayor representación en este espacio de participación”, señaló.

Salas recordó que ella misma ha tenido que sufrir la discriminación y persecución por su orientación sexual que la obligó a desplazarse en dos ocasiones: “Me tocó abandonar el territorio e irme a otro lugar para poder refugiarme. Tengo una esposa que vive conmigo hace 12 años”.

Según informaron en la Unidad de Víctimas, la elección de la Nueva Mesa se realizó durante tres días en Bogotá.

Al acto, en el que se eligen a los voceros nacionales de as víctimas, asistieron el director de la Unidad para las Víctimas Ramón Rodríguez; el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, y el alto consejero para la Estabilización, Emilio Archila.

En su intervención el director de esa entidad hizo un llamado para que se trabaje de forma articulada para que se alcancen las metas con las que se busca beneficiar a las víctimas del conflicto.

“Con su elección, los liderazgos que ustedes ejercen desde los territorios cobran mayor relevancia, y son fundamentales a la hora de aunar esfuerzos para que los derechos de las víctimas sean garantizados”, señaló Rodríguez.

Mientras que el defensor de Pueblo hizo un llamado para que trabajarán activamente para la elección de las Curules para la Paz.

“Esas curules son para ustedes y, en ese sentido, aparte de invitarlos a participar, también les pido que estén atentos para que actores armados ilegales o clanes politiqueros no tengan algún tipo de poder de cooptación o injerencia sobre ese proceso electoral”, señaló.

Durante el evento también se realizó la presentación artística del Sujeto Colectivo Afromupaz y de las víctimas que asistieron a ese evento.





