Con demanda buscan que ya no sea obligatorio presentar el carné de vacunación

Una mujer recibe su dosis de vacuna contra el covid-19 en Colombia. Foto: Colprensa

A principios de noviembre el Gobierno nacional anunció que bares, restaurantes y escenarios de eventos deportivos o conciertos con grandes aglomeraciones debían exigir el carné de vacunación contra el covid-19. Esta medida respondía a la disminución del ritmo de vacunación en todo el país.

Este 15 de diciembre, al Consejo de Estado llegó una demanda que solicita se tumbe el Decreto 1408 de 2021, que regula y obliga a los colombianos a presentar el carné de vacunación digital. La demanda fue interpuesta por Henry Torres contra la Presidencia de la República, los ministerios del Interior, Salud y Prosperidad y Comercio, Industria y Turismo.

El argumento de la demanda de Torres es que el presentar el carné de vacunación en ciertos lugares se podría considerar como discriminación para los que no lo tienen.

Por ahora, el estudio de la demanda, según El Tiempo, está a cargo del magistrado Roberto Serrato, quien deberá emitir una serie de órdenes solicitando conceptos a los demandados y a la Procuraduría General de la Nación.

Desde el pasado martes 14 de diciembre los colombianos deben presentar el carné de vacunación con esquema completo para poder acceder a establecimientos públicos. Es decir, las personas deben tener dos dosis contra el coronavirus o solo una para el caso de Janssen.

Además, la medida será exigida para extranjeros residentes en Colombia y diplomáticos con sus familias, extranjeros y turistas turistas; como lo señaló el presidente de la República.

“Bajo recomendación de comité asesor del Ministerio de Salud, desde diciembre 14 todo viajero internacional de 18 años y más que ingrese a Colombia, deberá presentar carnet o certificado de vacunación covid-19 con esquema completo. Protegemos a los visitantes y preservamos el 73 % de la vacunación”, anunció en su momento el presidente Iván Duque.

Cabe recordar que, la verificación de estas disposiciones estarán a cargo de los propietarios, administradores y organizadores de los establecimientos. En cualquiera de los casos, se le exigirá que muestre su carné físico de vacunación, o certificado digital de vacunación, el cual podrá descargar en mivacuna.sispro.gov.co.

Haciendo referencia a los eventos al aire libre, quedó establecido que en las fiestas de pueblo no se solicitará este documento, pero, si se llegase a presentar un evento en espacio cerrado, sí. Mismo caso con las novenas de aguinaldos: siempre y cuando se llevan a cabo al aire libre no habrá limitaciones. Hoteles, por ejemplo, no lo pedirán a menos de que en el interior se desarrolle alguna fiesta o evento en el que se presenten aglomeraciones.

Los lugares que no cumplan con las medidas de verificación estarán sometidos a sanciones por parte de las autoridades, “a las medidas correctivas establecidas en Código Nacional de Policía y Convivencia, que establece la suspensión inmediata de la actividad”. Así mismo, tenga en cuenta que podría haber una amonestación, multa e incluso el cierre del establecimiento.

Los colombianos están de acuerdo con la exigencia del carné de vacunación

La más reciente encuesta Invamer cuestionó a los colombianos sobre la perspectiva que se tiene sobre el coronavirus y la vacunación obligatoria. La mayoría de personas están de acuerdo con hacer del carné un documento obligatorio para asistir a diferentes espacios.

Ante la pregunta “¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con que se pida el carné de vacunación contra el COVID-19 para ingresar a ciertos lugares públicos como restaurantes, conciertos, estadios, entre otros?”, el 69,9 % de los encuestados aseguró estar de acuerdo y el 29,0 % en desacuerdo. El 1,1 % aseguraron que no sabían o no respondieron.

Así mismo, frente al cuestionamiento de: “¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con que las empresas comiencen a exigir la vacuna contra el covid-19 a sus empleados?”, el 71,8 % aseguró estar a favor respecto a un 27,1 % que no lo está. El 1,0 % no sabe o no responde.

