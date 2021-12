Alexander Domínguez, el recordado arquero del 6-1 ante Ecuador, será nuevo jugador del Deportes Tolima

El arquero de la selección nacional de fútbol de Ecuador Alexander Domínguez. EFE/José Jácome/Archivo

Gabriel Camargo, presidente del Deportes Tolima, está a vísperas de una nueva final en el fútbol colombiano, sin embargo, desde ya piensa en la temporada del equipo ‘pijao’ y confirmó en rueda de prensa algunos de los fichajes para la próxima temporada, en donde se destaca el portero de la selección de Ecuador, Alexander Domínguez.

El recuerdo más vigente de los colombianos sobre el guardameta fue en el partido de la cuarta fecha de las eliminatorias donde la selección ‘cafetera’ cayó goleada 6-1. Domínguez fue el portero de la ‘tri’ y el único que pudo vulnerar su valla fue James Rodríguez desde el punto penalti.

Sobre el portero, Gabriel Camargo destacó la experiencia que aportará al plantel dirigido por Hernán Torres, “me motivó a traer a Domínguez que vamos a afrontar torneos internacionales. Quiero un equipo con eso en la Copa Libertadores. Él tiene bagaje y por algo es el capitán de la selección ecuatoriana”.

Sin embargo, tras la desvinculación de Álvaro Montero, que será nuevo portero de Millonarios FC para el 2022, surgió otro guardián del arco, William Cuesta. Este fue el titular en el cierre del torneo y el encargado de tapar en los cuadrangulares semifinales, sobre su destacada actuación Camargo dijo:

“Le tocará competir por el puesto. Es gratificante que un arquero de su categoría esté en la banca. También tenemos a Jefferson Martínez, no es ningún manco ni nada, ya veremos cuál anda mejor”.

Los otros jugadores confirmados por el dirigente en la rueda de prensa fueron Fabián Mosquera proveniente de Jaguares de Córdoba, Álvaro Meléndez y Andrés Sarmiento provenientes del Atlético Bucaramanga y el regreso de José Moya quien culminó su préstamo en Huracán de Argentina.

Por último, Camargo desmintió la llegada de tres jugadores que en los últimos días han sonado fuertemente para el equipo ‘Pijao, se trata de Sherman Cardenas, Iván Sosa y Daniel Mantilla: “Lo de Daniel Mantilla no es cierto. A Patriotas le preguntamos hace unos meses y no se han vuelto a manifestar. Eduardo Sosa seguramente no nos va a acompañar (...) Me duele que Sosa se vaya a enterar por este medio. Él estaba muy interesado en llegar, pero no hemos podido llegar a un acuerdo para su vinculación”.

