Natasha Klauss, ‘Sarita’ en Pasión de Gavilanes 2, mostró su “hermosa familia” junto a Franco Reyes

Natasha Klauss presume por primera vez de la "hermosa familia" que tendrá en Pasión de gavilanes 2

Semana tras semana se van conociendo detalles de ‘Pasión de gavilanes 2′ y esta vez Natasha Klauss, una de las actrices que encarnan a sus protagonistas, mostró las imágenes que su personaje ‘Sara Elizondo’ tiene con ‘Franco Reyes’ interpretado por el argentino Michel Brown.

A través de su cuenta de Instagram mostró la “hermosa familia” que Sarita y Franco conformaron, donde tienen dos hijos llamados en la novela como Andrés y Gabriela, a quienes dan vida los jóvenes y talentosos Yare Santana, de Cuba, y Jerónimo Cantillo, de Colombia.

Cabe recordar que Natasha y Michel se reencontraron en el set de grabación debido a que el argentino confirmó solo hasta hace unos días que sí estaría en la nueva temporada de la serie. Tras dicho encuentro, Natasha publicó las fotos de la familia ficticia Reyes Elizondo con este mensaje:

“Nos tocó duro en esta nueva temporada, mucho amor, pasión y sobre todo unión para aguantar todo lo que se le viene a esta familia”, escribió Klauss junto a la instantánea.

La actriz, por su parte, había manifestado en repetidas ocasiones que quería reencarnar nuevamente a la menor de las Elizondo, porque había representado para sí uno de los más importantes personajes de su exitosa carrera artística, por lo que por fin lo logró.

“Para mí no es una grabación normal, no es un trabajo normal, es ver hecho realidad un sueño con el que venimos en el corazón hace muchos años y la vida nos lo regaló”, contó Klauss en un video en vivo de sus redes sociales hace unas semanas.

Natasha Klauss presume por primera vez de la "hermosa familia" que tendrá en Pasión de gavilanes 2

Y es que la pareja que personifican la colombiana y el argentino fue de las más queridas de la novela. En primera instancia, Franco tuvo varios amores y romances con otras mujeres de la ciudad donde vivía. Sin embargo, finalmente terminó rendido ante los pies de Sarita Elizondo, que se caracterizaba por ser la más brava y dura de las hermanas de esa familia.

En la novela, luego de que Gabriela Elizondo, la madre de Sara y sus hermanas Norma y Jimena, descubrió la relación con Franco Reyes, les hizo la vida imposible; de hecho, uno de los capítulos que más recuerdan los televidentes es cuando la progenitora de las Elizondo encontró a su hija menor con el Reyes más chico luego de tener sexo y la castigó a latigazos.

Ahora, no se sabe en qué terminará el amorío de los dos actores en la secuela de Pasión de Gavilanes. Sin embargo, tiene con amplia expectativa a los fanáticos que ya han comenzado a vaticinar sobre el futuro de esa pareja.

Estas imágenes se conocen al mismo tiempo en que Telemundo presentó oficialmente a los actores que harán parte del elenco de la segunda temporada.

Sin embargo, hasta el pasado domingo los seguidores de la producción fueron testigos del primer adelanto, por medio del cual se reveló que, tal y como se había rumoreado, habrá un violento crimen que marcará el comienzo de esta nueva entrega y “evitará que los Reyes Elizondo encuentren la paz”.

“Despierta la pasión que llevas en la sangre con este avance de ‘Pasion de gavilanes’. Menciona a alguien que quieres que vea esto, para que se vaya emocionando desde ya. Nueva temporada en febrero de 2022 por Telemundo”, fue la descripción con la que el canal promocionó este primer adelanto.

Las reacciones no tardaron en surgir y, según la opinión de muchos televidentes, ha quedado claro que los villanos de la segunda temporada serían miembros de la misma familia. No obstante, para otros esta versión no es tan clara y prefieren esperar nuevos tráileres para intentar descifrar parte de la nueva trama.

SEGUIR LEYENDO: