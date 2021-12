El médico Antonio Figueredo será imputado por acceso carnal violento y violencia de género en Santander

La médica María Paula Pizarro - Antonio Figueredo cirujano cardiovascular.

En la tarde de este miércoles 15 de diciembre se dará la imputación de cargos por parte de la Fiscalía General de la Nación contra Antonio Figueredo Moreno, el médico al que se acusa de violencia de género en el departamento de Santander.

Así lo comunicó el ente acusador, luego de que un juez de Bucaramanga determinó que el galeno debería responder por los presuntos delitos de acceso carnal violento en concurso heterogéneo con violencia intrafamiliar hacia María Paula Pizarro, médica que trabaja en la Fundación Cardiovascular (FCV) en Floridablanca.

Tras la imputación de cargos, Figueredo podría ir a parar a la cárcel. De hecho, la defensa de la víctima asegura que si el implicado no se presenta en la audiencia aceleraría su paso en una de las penitenciarias del país.

“Se buscarán los mecanismos de ley, no vamos a permitir ningún tipo de aplazamiento, cualquier maniobra dilatoria que realice su defensa, en caso de que se llegara a dar, nosotros como víctimas pediríamos su captura”, expresó el abogado Jaime Lombana, en testimonios recogidos por la emisora Caracol Radio.

El jurista también le aseguró a la emisora BluRadio que las actuaciones del médico acusado contra su clienta han sido repetitivas y “no solo demuestran cobardía, sino que es repetitiva frente a otras víctimas y con ella misma”, aseveró Lombana.

La primera en denunciarlo fue la médica Pizarro, quien fue golpeada por el hombre el pasado viernes 12 de noviembre. Tras conocerse este caso, la anestesióloga Érika Plata dio a conocer que ella también había sido violentada por el cirujano Figueredo, pero entre 2012 y 2013; ambas mujeres estaban saliendo con el hombre. Luego de que se conociera la denuncia de Pizarro el cirujano fue apartado de su cargo en la Fundación Cardiovascular de Colombia, en Bucaramanga.

Sin embargo, todo parece indicar que estas dos mujeres no han sido las únicas víctimas del comportamiento violento del cirujano, una tercera mujer, que prefirió mantener su identidad en anónimo, hizo su respectiva denuncia en los micrófonos de la emisora W Radio.

La nueva víctima dijo tener 43 años y que, a diferencia de las otras dos mujeres, ella no hace parte del gremio de la salud, pero sí mantuvo una relación sentimental con Figueredo. Ella señaló a la emisora que estuvo con Antonio Figueredo por aproximadamente 16 meses, desde el año 2015, esto después de que el hombre terminara su relación con Érika Plata.

La tercera víctima señaló que, durante ese tiempo, vivió las mismas agresiones que denunciaron las otras dos mujeres. Antonio Figueredo la golpeaba, la tiraba al piso, también le rompió un diente en medio de una de las agresiones. Los tres relatos coinciden en que la reacción violenta del hombre se da en medio de escenas de celos que el cirujano les hace, por su parte Plata y esta mujer señalan haber sido agredidas varias veces en lo que duraron sus respectivas relaciones con el cirujano.

“Yo empecé una relación con él en 2015, de hecho él me habló de Érika Plata ... Se metió a mi gimnasio, me adulteró mis redes sociales y las manejaba, yo pensaba que era normal, no sé qué me pasaba y acepté”, contó la mujer a la emisora.

Sobre las agresiones, señaló que fueron dos, en una de ellas “se metió al gimnasio y me vio a entrenar, luego me llamó para que fuera a su apartamento que, en ese entonces, quedaba en La Aurora, yo fui al apartamento, cuando me abrió la puerta me cogió del cabello, me entró, me golpeó, tenía unas botas amarillas grandes, me pegaba y yo gritaba pero nada. Me decía que yo era lo peor, que era una pu**”, recordó la mujer, quien agregó que solo pudo salir del apartamento a rastras cuando Figueredo se durmió.

