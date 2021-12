“Nunca es tarde”: Iván René Valenciano se graduó como bachiller y presumió su logro en redes sociales

Iván René Valenciano es recordado por ser uno de los delanteros más letales de la selección Colombia durante los años noventa y principios de los 2000; sumado a esto, fue uno de los emblemas del Junior de Barranquilla por cuenta de su potencia en los remates de media y larga distancia, pergaminos que le bastaron para laborar actualmente como panelista en un prestigioso canal deportivo en el plano internacional.

En sus redes sociales comparte fotos en el set del canal donde trabaja, invitando además a sus seguidores de Instagram a no perderse sus intervenciones y análisis futboleros; pero recientemente el Bombardero sorprendió a sus más de 137 mil seguidores en la plataforma al compartir con ellos un logro personal.

Una instantánea suya con toga y birrete, acompañados de un rostro sonriente, fue vista por sus seguidores, quienes presenciaron el anuncio del exjugador: se graduó de bachiller académico en la ciudad de Barranquilla.

Los periodistas y admiradores suyos, Jorge Bermúdez y Daniel Angulo, comentaron “Bomber, qué bendición y qué golazo el que metiste ahí” y “Un crack!!!!! Felicitaciones Bomber”, respectivamente; entretanto, otras réplicas destacadas fueron; “Un título no hace a un buen hombre, pero un buen hombre con un título, hace un hombre educado y lo llena de logros y éxitos. Felicitaciones Iván”; “Ahora sí puedes hacer la carrera de periodista” y “Felicitaciones mi hermano, eres un ejemplo de perseverancia. Sí se puede”.

La ‘salida en falso’ de Valenciano que debió aclarar

Cabe mencionar que, el Bombardero hace parte de la cadena radial Caracol, donde también hace labores de comentarista deportivo, especialmente de aquellos partidos donde juega la selección Colombia. En noviembre pasado, el combinado tricolor jugó contra Paraguay, y para los oyentes del programa BVar Caracol no solo llamó la atención el amargo 0-0 del Metropolitano, sino la manera en que Iván René se dirigía a la audiencia, incluso muchos llegaron a pensar que estaba en estado de embriaguez.

Ante las críticas, el mismo exjugador tuvo que salir al aire y aclarar lo sucedido aquel día, desmintiendo que su voz no tenía ese efecto por cuenta del alcohol.

“Yo estoy tomando unos medicamentos que son bastante fuertes y en ciertos momentos de día me los tengo que tomar. No todas las veces me caen de la mejor manera. Me pone de esa forma la voz, me cambia todo el semblante. Me gustaría simplemente aclarar eso y que esa fue la circunstancia que me pasó”, precisó el panelista.

Dichos fármacos son para tratar la trombocitemia esencial, enfermedad caracterizada por la excesiva producción de plaquetas, que le diagnosticaron hace tres años, luego de detectarle una afección cardiaca. De igual manera, aclaró que no es de su agrado compartir apartes de su vida privada, pero tuvo que hacerlo debido a las opiniones generadas.

“A veces, la vida privada es la vida privada y uno no puede estar saliendo a decir que tiene una enfermedad y que me dio un infarto. Llevo un tiempo con esta condición, subrayó el Bomber como le dicen de cariño muchos colegas y periodistas.

Finalmente, cabe mencionar que en varias ocasiones ha manifestado que a lo largo de su carrera deportiva tuvo una dependencia problemática con el alcohol, hecho que generó mucho daños a sus seres queridos; por tal motivo, las sospechas de los oyentes.

