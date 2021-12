Senadora del Casanare denuncia que el Centro Democrático le quitó el aval para dárselo a su primo, Alirio Barrera

Alirio Barrera y Amanda Rocio González

Tras participar como precandidato a la Presidencia del Centro Democrático, Alirio Barrera aspirará al Senado de la República por el Centro Democrático. Pero el interés legislativo del domador de caballos se ha interpuesto con la curul que ya ostenta su prima y también casanareña Amanda Rocío González.

La senadora del sombrero, como ha sido conocida por portar ese artículo típico incluso en las plenarias, como también lo hizo Barrera en su campaña, aseguró que recibió una llamada de Nubia Stella Martínez, directora del Centro Democrático, quien le informó que ya no tenía aval del partido para aspirar nuevamente al Senado. La comunicación se habría hecho en la noche del domingo, cuando restaban horas para que se cumplieran el límite de presentación de las listas legislativas a la Registraduría.

“Esta decisión según lo expresado por la Dra. Martínez, corresponde a una condición exigida por el Señor Alirio Barrera, para aspirar también al Senado como candidato único por la Orinoquía, violentando el principio de igualdad y el derecho legítimo adquirido que tengo de ser elegida, aun más en mi condición de aforada, y pregunto ¿Cuál es el temor de competir conmigo? ¿No se siente con la capacidad de hacerlo?”, afirmó la congresista a través de un comunicado público.

González y Barrera son primos. Ambos ostentan un amplio poder político en el Casanare, de donde son oriundos y al parecer se disputarían los votos de ese territorio, pese a que están aspirando a una curul en el Senado, que es de representación nacional y no por circunscripciones como las de la Cámara de Representantes.

La actual senadora ya sabía que existía la posibilidad de ser vetada por el partido para darle paso a su primO Barrera, por lo que envió un oficio a la colectividad para que le aclarara la situación y exigiendo la garantía de sus derechos de elección, pero no recibió respuesta, según denunció.

“Es lamentable que a escasas 24 horas del cierre del proceso de inscripciones de listas al congreso, de manera sorpresiva el Partido y el ex presidente Uribe, haciendo uso de inusuales facultades, pretendan transgredir mis derechos, sin que medie causal constitucional o legal para hacerlo, pues hasta el momento no tengo condena o sanción alguna que me impida ejercer mi postulación”, sostuvo la congresista a través de una carta pública.

El expresidente Álvaro Uribe le propuso a los cuatro precandidatos presidenciales del partido hacer parte de la bancada del Centro Democrático el otro año e integrar las listas al Senado, entre ellos Barrera, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Rafael Nieto Loaiza.

Los últimos dos faltarían por aceptar el ofrecimiento. Sin embargo, el exmandatario como líder natural del partido es también la máxima autoridad, según lo establecen los estatutos. Él asegura que no suele hacer uso de esa capacidad, pero fue a través de ella que eligió desde hace un año a Miguel Uribe Turbay como cabeza de lista al Senado, sin deliberaciones con los demás aspirantes. Ahora lo haría para ubicar a Barrera en la lista.

“Es triste que hoy el partido, al cual le dediqué enormes esfuerzos de todo tipo para construir un proyecto político de servicio para la ciudadanía, decida de forma arbitraria premiar la mezquindad, la mediocridad y el amiguismo, dejando de lado el sentir de sus bases y su gente en las regiones”, agregó la senadora.

Amanda González sostuvo que en los próximos días anunciará las acciones jurídicas y políticas que tomará por la exclusión de la lista, cuando fue la tercera congresista más votada del partido en las pasadas elecciones, la primera vez que aspiró al cargo.

La senadora has sido cuestionada, según el portal de investigación Cuestión Pública, porque su esposo Humberto Martínez fue investigado por la Procuraduría en 2020 e imputado fiscalmente responsable por la Contraloría en 2019 por presuntas irregularidades en contratos. Además, el gerente de su campaña José Alexander Bohórquez fue sancionado en 2018 por la Contraloría por irregularidades durante su alcaldía en Villanueva.

Los senadores Gabriel Velazco, John Harol Suárez y Nicolás Pérez del Centro Democrático cuestionaron la decisión, reconocieron el trabajo de la senadora y solicitaron que se mantengan su nombre en la lista legislativa.

