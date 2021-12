David Racero lidera una lista del Pacto Histórico llena de peleas internas

Este 13 de diciembre en las horas de la mañana se dio a conocer que David Racero encabezará la lista a la Cámara de Representantes de Bogotá por el Pacto Histórico. Además salieron a la luz los nombres de los otros miembros de la alianza que irán ha competir a las urnas en el 2022.

Racero es Filósofo, Magíster en Ciencias Económicas y Candidato a Doctor en Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, empezó su vida profesional como docente de Filosofía y Economía en varios colegios de Bogotá, mientras hacía activismo político, coordinando las juventudes de la campaña de Gustavo Petro a la presidencia en 2010 y posteriormente en su campaña a la Alcaldía lo que le permitió ser Subdirector de Juventudes de la Secretaría Distrital de Integración Social.

Posteriormente en el 2018, David Racero hizo campaña y logró quedar electo como uno de los Representantes más jóvenes de Colombia y su bandera política han sido la corrupción y el control político.

De acuerdo con un comunicado oficial de Pacto Histórico, luego de Racero en la lista sigue Tamara Argote, Gabriel Becerra, Mafe Carrascal, Alirio Uribe, María del Mar Pizarro, Heraclito Landinez, Adriana Mejía, José del Carmen Cuesta, Clara Pinillos, Yobany Montilla, Laura Ballen, Leonidas Name, Yessica Vanegas, Roberto Idarraga, David Ricaute, Ulver María Triviño y Johan Julián Salazar.

Pese a que la lista ya esta y fue en común acuerdo de los miembros del Pacto, lo cierto es que el proceso no fue fácil ni tampoco dejó satisfechos a todos los que participan en dicha coalición. Pues Tamara Argote, hija del actual concejal Álvaro Argote, logró ser la segunda en la lista luego de una larga discusión de Carlos Carrillo por posicionarla en el movimiento que se ha señalado como incluyente y equitativo.

Además, diferente a lo que se creía la activista Mafe Carrascal, que llego al Pacto de la mano del precandidato Camilo Romero, no ocupó el puesto numero tres en la lista sino que la dejaron de cuartas. Dándole prioridad a María del Mar Pizarro, hermana de la actual Senadora María José Pizarro.

Sumado, pese a la postulación que hizo hace algunos días el Polo Democrático de que Alirio Uribe encabezará la lista, este quedo de quinto. Esto porque de acuerdo con la Silla Vacía el sector del Polo del Secretario General del partido, Jaime Dussán, apoyó primeramente a Támara Argote, además, recordemos que en las pasadas elecciones Uribe se quemo.

La discusión sobre las listas ha sido fuertemente criticada, incluso, Wilson Arias criticó que la decisión sobre las listas, a Senado y Cámara, “la resuelva un grupo pequeño, en un ambiente de secretismo y sin procedimientos públicos para definir el orden”.

También hace unos días quedo en evidencia lo complejo que ha sido el proceso al interior de la alianza pues de forma simultanea renunciaron tres mujeres que parecían estar muy comprometidas en el proceso: Cielo Rusinque, Sara Tufano y Juana Afanador.

En ese momento Rusinque argumentó que no sentía que le habían dado las garantías suficientes para hacer parte del proceso. “Me sometí a los procesos, a los filtros, fui víctima de todo tipo de agravios injustificados. No considero tener garantías en el proceso y las razones para no salir dañando, por ahora me las guardo. Retiro mi postulación en Cundinamarca y les deseo ánimo a los candidatos”.

Mientras que Tufano anotó que seguiría trabajando en un proyecto con ideales de izquierda, feminista e interracial pero no al interior del Pacto; y Afanador contó que no iría al Senado pero que seguiría en la lucha política.





