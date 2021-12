Verstappen le ganó la pole a Hamilton con un vueltón: cómo y dónde ver en Colombia la definición de la Fórmula 1

Formula One F1 - Abu Dhabi Grand Prix - Yas Marina Circuit, Abu Dhabi, United Arab Emirates - December 11, 2021 Red Bull's Max Verstappen celebrates after qualifying in pole position Pool via REUTERS/Kamran Jebreili

Una definición nunca antes vista en la historia de la Fórmula 1. A falta de una fecha para que finalice la temporada 2021, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull-Honda), y el británico Lewis Hamilton (Mercedes) llegan empatados con 369.5 puntos a la última ronda: el Gran Premio de Abu Dabi, cuya carrera se disputará este este domingo 12 de diciembre.

Luego de que Hamilton y Mercedes dominaran las prácticas libres y las dos primeras tandas de clasificación, Verstappen dio un golpe de autoridad, se marcó un ‘vueltón’ y cosechó su décima pole position del campeonato con un registro de 1:22.109, frente a los 1:22.480 (+0.371) del piloto británico. En la segunda fila, otra sorpresa: Lando Norris (McLaren Mercedes) con un tiempo de 1:22.931 (+0.822), superando al segundo Red Bull de Sergio Pérez.

La estrategia de Red Bull sorprendió y, hasta el momento, salió acorde a lo esperado: Verstappen saldrá con neumáticos blandos, mientras que Hamilton lo hará con medios. Esto, sobre el papel, le permitirá al neerlandés tener un mejor rendimiento en las primeras vueltas de la carrera, y así había quedado evidenciado en las sesiones de prácticas, donde tuvo muy buena velocidad con este compuesto.

El Gran Premio de los Estados Unidos (22-24 de octubre) había sido la última vez que el piloto de la escuadra austriaca había alcanzado la pole, y en dicha oportunidad también ganó la carrera. Tras el triunfo de Verstappen en México (7 de noviembre), donde parecía que el campeonato se inclinaba hacia un lado de la balanza, Mercedes cambió el motor de Hamilton y ello potenció notablemente el rendimiento del monoplaza, pues ganó los tres GP más recientes (Brasil, Catar y Arabia Saudita).

“Hemos mejorado el coche en qualy, porque hasta el momento no habíamos funcionado el resto del fin de semana. Estoy contento y obviamente es lo que queríamos. No es fácil con la forma en la que están los Mercedes y ahora tengo ganas de la carrera de mañana que es lo importante”, sostuvo el neerlandés tras finalizar la clasificación.

Formula One F1 - Abu Dhabi Grand Prix - Yas Marina Circuit, Abu Dhabi, United Arab Emirates - December 11, 2021 Red Bull's Max Verstappen in action during practice REUTERS/Ahmed Jadallah

Y frente al cambio de gomas en la Q2 apuntó: “Me he sentido bien con ambos neumáticos, en la noche los blandos deberían ir mejor y será importante salir bien, a partir de ahí, hacer nuestra carrera y veremos donde terminamos”.

Hamilton, por su parte, confesó que no pudo sostener los registros que marcó Verstappen y, aunque no era el resultado esperado, también estará en una posición privilegiada: “Max hizo hoy una gran sesión y no hemos podido competir con ese tiempo. Estamos en buena posición con los neumáticos y espero hacer una buena carrera. En la primera vuelta he perdido algo de tiempo en la curva pero el resto de la vuelta fue limpia, simplemente no podía ir más rápido, no pude batir su tiempo, merece la pole”.

Formula One F1 - Abu Dhabi Grand Prix - Yas Marina Circuit, Abu Dhabi, United Arab Emirates - December 11, 2021 Mercedes' Lewis Hamilton gets out of his car after qualifying in second position Pool via REUTERS/Kamran Jebreili

En el transcurso de esta temporada, el corredor neerlandés ha ganado nueve carreras, mientras que el británico, ocho. Además, este es el campeonato más ajustado de la historia: el más parejo había sido el de 1994, cuando Michael Schumacher (Benetton) y Damon Hill (Williams) llegaron a la carrera final con apenas un punto de diferencia. Al final, el ‘Kaiser’ cosechó su primer título mundial.

¿CÓMO Y DÓNDE VER LA CARRERA EN COLOMBIA?

¿El octavo título mundial para Hamilton o el primero para Verstappen? Esa es la incógnita que será resuelta en las próximas horas y, por su puesto, que los aficionados colombianos de la máxima competición automovilística del mundo podrán disfrutar de manera gratuita.

La carrera en el circuito Yas Marina (Abu Dabi) tendrá lugar este domingo 12 de diciembre a partir de las 8:00 a.m. (hora colombiana), y se podrá disfrutar mediante la plataforma de streaming, Star Plus y el canal premium Star Action. Si bien este servicio es pago, hasta este domingo podrá acceder sin costo para disfrutar de todos los eventos deportivos del fin de semana (Ligue 1, Premier League, LaLiga, Serie A, UFC 269), incluida la Fórmula 1.

¿Cómo acceder al ‘pase libre’ de Star+?

Es muy fácil. Solo tienes que ingresar a la página web de la plataforma de streaming, inscribirte como si fueras a crear una cuenta y listo. Cabe mencionar que si ya tienes una suscripción activa no podrás acceder a este beneficio.

Es probable que cuando estés realizando la suscripción se te pida un método de pago. Sin embargo, puedes estar tranquilo, pues no se cobrará por el servicio en estos tres días.

No obstante, ten en cuenta que debes cancelar la cuenta una vez finalice el tiempo del “pase libre”, de lo contrario, sí se realizará el cobro de la mensualidad.

