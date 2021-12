“Hay frustración”: María Fernanda Cabal se refirió a la decisión de ÁLvaro Uribe de que Miguel Uribe sea la cabeza de lista de Centro Democrático

Polémica en el Centro Democrático por cabeza de lista al Senado: María Fernanda Cabal o Miguel Uribe.

Este domingo 5 de diciembre el el expresidente Álvaro Uribe confirmó que Miguel Uribe Turbay será la cabeza de la lista para el senado en el 2022 del Centro Democrático, de este modo, dejó una vez más de lado a la senadora María Fernanda Cabal que se ha convertido en una de las favoritas de los seguidores del partido de derecha, por lo que en redes los uribistas siguen divididos e inconformes con las decisiones que se están tomando al interior del movimiento.

“En agosto de 2020, en las dificultades de la pandemia y en las personales, estas por el proceso judicial de quienes sólo me conocen por la tergiversación de adversarios, acordé con el joven Miguel Uribe Turbay que él asumiría encabezar la lista al Senado de la República. Lo hice en virtud de una atribución estatutaria, que poco ejerzo, porque prefiero la discusión y búsqueda de consenso en el seno del partido”, señaló el expresidente.

Y agregó que siendo consecuente con su palabra se mantiene la decisión de que el excandidato a la alcaldía de Bogotá sea el numero 1 en la lista de su partido, eso sí, invitó a los otros congresistas a seguir siendo participes del proceso y volver a las urnas con su propuestas para llegar al senado.

Ante el pronunciamiento que para muchos seguidores del movimiento fue otro golpe a sus aspiraciones, en redes sociales hicieron sentir su inconformidad, mediante mensajes de desconsuelo y apoyo a la senadora Cabal. Ante el levantamiento en redes a su favor la exprecandidata a la presidencia, mediante un live por Twitter en la tarde del 5 de diciembre, dio a conocer que acepta de la mejor forma la decisión del máximo líder del partido e invitó a las personas que la apoyan de continuar respaldando el partido en las elecciones.

Sumado a esto, aclaró que no fue ella la que pidió ser la cabeza de la lista al Senado por el Centro Democrático, pero agradeció a las personas que la postularon y que la respaldaron y sostuvo que, aunque no solicitó, sí pensó que sería un mensaje de unidad y ahora, aunque no esta segura de los argumentos para tomar la decisión, la respeta.

“Este tipo de decisiones que se toman al interior de un partido, en momentos tan difíciles, deben basarse en el mérito, porque las organizaciones exitosas precisamente toman decisiones en base al mérito de las personas. Aquí hay otros argumentos que no conocemos que hicieron que fuera escogido otro candidato para cabeza de lista, no tengo nada contra ninguno”, dijo la representante.

Seguido a esto dejo claro, que entiende la decisión de Uribe Vélez y que esta segura que la decisión fue tomada para seguir cuidando el movimiento, que no pasa por su mejor momento. Además, señaló que es importante seguir creyendo en los principios que rigen al Centro Democrático como: el amor por Colombia, el sentido de autoridad, el respeto a la Fuerza Pública, a la familia y a las creencias religiosas.

“De todas maneras creo que el presidente Uribe debe también conocer los sentimientos y lograr evitar que se afecte el partido por esta decisión que él ha tomado. Yo en medio de todo, en esta disputa dije no tengo que ser yo cuando pensé en la unificación del movimiento, pero si pensé que sería buena que fuera una mujer”, anotó Cabal.

Finalmente la senadora comentó que la mejor manera de demostrar su apoyo es salir a las urnas y demostrar que puede ser la más votada.





