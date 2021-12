Maía revela nuevos detalles de su embarazo, entre ellos, el sexo del bebé

Tomada de Instagram @maiamusical

El fin de semana del 19 de octubre, la cantante colombiana Maía reveló a través de sus redes sociales que se encontraba en estado de gestación. La noticia se produjo luego de dos años de buscar al pequeño retoño, fruto de su relación con su esposo, Alberto Bossio, con quien lleva algo más de cinco años.

En una reciente entrevista con el programa de entretenimiento ‘Lo Sé Todo’ del Canal 1, la artista reveló el sexo de su bebé, además de hacer otras pequeñas confesiones con respecto a su proceso de gestación.

“Es una nena, estamos dichosos, felices y dando todo el tiempo gracias al universo por tantas bendiciones. Creo que la Navidad debe ser una época no para sentirte triste por los que no tienen x o y, sino que cómo te vas a sentir triste si hay personas que no tienen y tú por lo menos tienes amor que te rodea, salud y una comida cada vez que necesitas”, reveló la interprete de ‘Niña Bonita’ para el programa de entretenimiento.

La cantante contó que le agradece todos los días al universo por la llegada de su hija, pues fueron dos años de pedir constantemente que una nueva vida llegara a complementar la relación con su esposo, por lo que esperaba que fuera por medio del proceso natural y no necesariamente con un tratamiento hormonal, en el que estuvo pensando para concebir a su bebé.

“Así fue, fue una gran sorpresa. Pedí que fuera una niña y fue una sorpresa saber que es niña. Desde antes de estar embarazada, tenía el nombre en mi cabeza, que fuese ‘Magdalena’ y mi esposo en el momento en que supimos que era una niña aceptó el nombre que yo había planeado”, agregó a los detalles de su embarazo la cantante colombiana.

Por otra parte, cuando quedó embarazada compuso una canción a la cual decidió llamar ‘La Vida’ y que estaba planeada para salir el pasado septiembre, sin embargo, decidió posponer su lanzamiento pues está incluida en el nuevo disco que está preparando la cantante y que verá la luz en mayo de 2022. Otra de las revelaciones que hizo Maía para el programa ‘Lo Sé Todo’ tiene que ver con la fecha de nacimiento de su pequeña hija, esto dijo al respecto.

“La semana 40 es marzo 30 así que alrededor de los primeros días de abril o finales de marzo estaremos recibiendo a nuestro amor verdadero”, concluyó Maía para el programa de chismes de Canal 1.

Celebridades embarazadas en 2021

Con la noticia de su embarazo, Maía se suma a la larga lista de celebridades que han anunciado su embarazo este 2021 entre las que se encuentran Laura Tobón, Violeta Bergonzi, Adriana Lucía y la presentadora Andrea Jaramillo Char.

Asimismo, algunas de estas celebridades han anunciado ya el sexo de su bebé, Laura Tobón anunció que está en la dulce espera de un niño; mientras que Violeta Bergonzi y Adriana Lucía al igual que su colega Maía han anunciado que esperan una niña y en el caso de la intérprete de ‘Quiero que te quedes’ espera unas gemelas.

Un poco de la carrera de Maía en 2020 y 2021

Momentos previos a la pandemia, en 2020, fue jurado de la primera etapa del reality musical ‘A otro nivel’ en la que los participantes pasaban un primer filtro frente a cientos de cantantes de diferentes lugares del mundo y que seleccionaban a los mejores que pasarían a competir en la siguiente fase del programa. En octubre de 2020 compuso el himno oficial del concurso de belleza Miss Universe Colombia denominado ‘Valiente’.

En 2021 formo parte del equipo del mexicano Jesús Navarro como su asesora en ‘La Voz Senior’.

