Así es el homenaje de Kali Uchis a Selena Quintanilla

Kali Uchis y Selena Quintanilla

En marzo de 1995, el mundo se despidió de Selena Quintanilla, una de las artistas más populares que, aún ahora, a 26 años de su muerte violenta, mantiene su vigencia a través de su música. Kali Uchis, artista colombo-estadounidense, decidió unirse a un homenaje en honor a la fallecida cantante y, de la mano de Amazon Music, regrabó ‘si una vez’, una de las canciones más reconocidas de la reina del Tex-Mex. Esta nueva versión del clásico de Selena hace parte de la lista de reproducción ‘Fluent’ de la plataforma, enfocada en dar promoción a los artistas latinos de la industria.

“El lanzamiento de esta lista de reproducción está destinado a apoyar a nuestra comunidad, así que, por supuesto, tuve que rendir homenaje a la reina del spanglish que abrió el camino (...) descansa en el poder, Selena, te amamos y nunca te olvidaremos”, comentó la artista en un comunicado emitido para la promoción del tema que, en esta ocasión, cuenta con sonidos diferentes, muy característicos del trabajo que ha venido haciendo Kali Uchis, el mismo que le ha traído varios reconocimientos y nuevos seguidores.

En YouTube, de manera gratuita, solo puede verse un fragmento de un minuto del video, pues, la versión completa, solo puede verse, directamente, en la plataforma para la que fue hecho. En un minuto, duración que tiene el clip compartido, se ve a Kali Uchis llegar en un clásico automóvil a un motel. La cantante viene escuchando la canción, sin embargo apaga el radio y se baja del carro. Con el cabello rojo, una blusa blanca y un pantalón negro, que simula ser de cuero, Kali recorre las calles para entrar al establecimiento. En un avance exclusivo por la cantante, se le ve cantando, mientras por los alrededores del motel.

“Para la comunidad latina, Selena es uno de los más grandes íconos. Quise hacerle un homenaje y reintroducir a todos en su música”, comentó en la publicidad de la canción. Esta no es la primera vez que Kali Uchis canta en honor a una de sus más grandes inspiraciones musicales. Tan solo basta con una breve búsqueda en internet para encontrar videos en los que se ve a Karly Marina Loaiza, nombre de pila de Uchis, interpretar diferentes temas de Selena, cantante asesinada por Yolanda Saldívar, presidenta del club de fans de Quintanilla.

En el año 2019, Kali hizo parte del ‘Selena for Sanctuary’, un evento con el que se pretendió recoger fondos en pro de causas que protegen el bienestar de las personas migrantes. Kali estuvo cantando en el Central Park, en agosto de ese año, en Nueva York. Este concierto hizo parte de la décima edición de la serie de presentaciones llamada Solidarity for Sanctuary que, para esa fecha, según la revista Rolling Stone, había llegado a recoger 14 mill dólares.

Separar a las familias no está bien, y las redadas de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos) son inhumanas. Nos tratan como si fuéramos animales. No hay compasión allí, no hay humanidad”, comentó para ese mismo medio de comunicación.

Según dijo, por aquellos días, a la revista, “tratar de crear un mundo mejor para sus hijos o correr por su vida no es un delito (...) Las decisiones de la administración de redoblar los ideales supremacistas blancos y deshumanizar a cualquiera en este país que no sea blanco son tan obvias en este momento. El poder de nuestra comunidad y la fuerza que hemos unido, eso es lo que realmente marcará la diferencia“.

En esa conversación, Kali invitó a sus colegas músicos, latinos, a hacer algo verdaderamente importante por la comunidad, a usar sus voces a favor de quienes, por aquellos días, habían perdido la suya. Literalmente, comentó en Rolling Stone, quería que los demás artistas hicieran algo diferente a ‘publicar memes’ y ‘otras mierd*s’.





