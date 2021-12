Fotos: Adriana Lucía anuncia el lanzamineto de un nuevo emprendimiento: “Un sueño hecho realidad”

Adriana Lucía. Foto: Instagram @adrianalucia

Adriana Lucía no solo ha destacado por conmover a miles de personas con sus composiciones románticas, expuestas a través de sonidos caribeños como la cumbia y el vallenato; además de eso, sorprendió a muchos anunciando que será mamá y que son dos los retoños que está esperando.

Ahora, la artista nacida en Lorica -Córdoba-, presentó ante sus 1.4 millones de seguidores lo que para ella es “un sueño hecho realidad”. Se trata de una nueva colección de prendas que, como se aprecia en las imágenes compartidas, luce con pleno orgullo.

‘Solo faldas’ se llama la colección que Adriana Lucía presentó junto con la diseñadora colombiana, Goretty Medina y en el post confiesa que las prendas “se parecen a nosotras”. Además, llaman la atención los nombres que llevan las polleras: Porro bonito, Guararé y Aventurera y de paso, expresó que fueron pensadas “en cada persona que nos dijo “¿cuándo es que van a sacar una colección?”, bueno, aquí está con todo el amor para ustedes”.

Dicho emprendimiento fue bien recibido por sus fanáticos y una prueba de ello son los comentarios que se cuentan por decenas. Figuras como el diseñador Juan Pablo Socarrás, la periodista Mábel Lara y Martina la peligrosa, hermana de la cordobesa, reaccionaron positivamente a la nueva colección. Otros seguidores destacaron la belleza de las prendas y sus modelos y no faltaron quienes consultaron precios.

Así va la actualidad musical de Adriana Lucía

Hace varios días la artista utilizó también sus redes sociales para anunciar el lanzamiento de un cover del porro ‘Carmen de Bolívar’, cuya composición es de Lucho Bermúdez y así lo recordó la cantante en el pie de la publicación, indicando además que su intención es homenajear al ‘maestro’, como fue conocido el bolivarense.

“Es un compromiso con el maestro Lucho Bermúdez, quien fuera el encargado de traducir las sonoridades del caribe y llevarlas a un pentagrama, para que músicos de todos lados pudieran conocer e interpretar nuestra música. Un genio, un niño prodigio del clarinete, de la composición y los arreglos”, escribió Adriana. Además, destacó que Bermúdez fue un pionero de la cumbia en toda Latinoamérica, logrando que cada país de la región se apropiara de este género.

El video completo de la interpretación fue colgado en YouTube, logrando en cinco días casi 20 mil reproducciones y decenas de comentarios, resaltando no solo la voz de la colombiana, sino la producción del material audiovisual que incluyó una orquesta y la temática de los años 60.

Por otro lado, han sido pocos pero sustanciosos los avances que ha mostrado la cantante en redes sociales, sobre todo en Instagram, de su embarazo. De hecho, hace poco expresó sobre la idea de tener dos hijos al tiempo que, “Jamás se me pasó por la cabeza que iba a ser mamá de gemelos o gemelas (aún no lo sabemos). Fue totalmente espontáneo y fue en la primera ecografía en donde nos enteramos que no sería uno solo. Yo pensaba que el doctor me estaba ‘mamando gallo’”.

Posteriormente, apareció a través de una historia de Instagram con una fotografía presumiendo su barriguita de cinco meses, acompañada por el texto: “Esperando a dos, espelucá pero contenta”.

Incluso, el pasado 21 de noviembre compartió un emotivo post de dos vestidos de niña colgados en un tendedero, acompañado por varios versos que serían dedicados a loa retoños que lleva en su vientre.

¡Qué alegría, mis niñas bonitas

mis niñas del alma!

Sólo quiero verlas crecer y correr por la casa

Hay un pueblo que llevo en el vientre,

Mi porro bonito

Ya se escucha canción de alborada

¡Fiesta en El Carito!

