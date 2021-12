Familiares del estilista Mauricio Leal revelaron detalles inéditos sobre su muerte

Mauricio Leal y su madre, Marleny Hernández. Foto: Instagram @marleny4563

El misterio por las muertes del niño genio del estilismo colombiano, Mauricio Leal, y su señora madre, Marleny Hernández, en su exclusiva residencia de La Calera aumenta con el pasar de los días mientras las autoridades tratan de encontrar pistas que conduzcan a dilucidar los móviles así como los responsables del crimen que conmovió a la farándula del país.

Para su hermano, Johnier Leal Hernández, uno de los dos primeros en llegar a la escena del crimen, el otro fue el chofer del estilista Leal quien lo esperó por horas fuera de su casa, su hermano no tenía una personalidad borde pero sí vivió algunos episodios turbios en el pasado que dio a conocer a las autoridades policiales.

Johnier relató a la Unidad Investigativa de El Tiempo que la tarde en que sus dos familiares aparecieron muertos él contaba con llaves de la casa por lo que no ingresó por la ventana, aclarando que lo hizo junto al conductor de su hermano y al asistir a la escena no tocó los cuerpos ni elemento alguno que pudiera entorpecer la labor de los investigadores.

“Era muy lejos de donde estábamos y al llegar allí nos conmocionamos y decidimos no tocar nada sino dar informe a la Policía. Nos recomiendan salirnos del cuarto y no contaminar la escena. La carta nunca la vimos, ni leímos lo que decía hasta que los medios la publicaron”, contó Jhoiner, quien no ocultó su sorpresa ante la filtración de una carta a los medios de comunicación, presuntamente escrita por su hermano estilista, en la que aparece mencionada su última voluntad así como una hora que, de acuerdo con distintas versiones, es tomada como el momento previo al final de la vida de Mauricio.

Johnier aseguró que la carta tiene “una letra parecida a la de su hermano”, que observó al lado de los cuerpos de su señora madre y hermano. Además aclaró que él no es el único heredero de los bienes del estilista, dado que cuenta con un medio hermano en Jamundí, Valle del Cauca, y otros hermanos, y que estuvo involucrado en el proceso de expansión del negocio de su hermano, programado para 2022.

Con respecto a éste detalle, el destino de los negocios del estilista, Johnier se mostró enfático en asegurar a la Unidad Investigativa de El Tiempo que muchas familias podrían verse afectada por falta de apoyo al emporio que dejó su hermano: “No soy la única persona que va a quedar a cargo de esto. Es triste el hecho de que muchas familias se puedan quedar sin trabajo o que su legado se vaya a perder por la falta de apoyo”, afirmó.

De otra parte, María Dinner Leal, hermana de Marleny Hernández, madre de Mauricio y Johnier, cuya muerte fue confirmada como homicidio por parte de las autoridades, reveló que en la escena del crimen fue encontrado un huellero.

Estilista Mauricio Leal, y su señora madre, aparecieron muertos al interior de su vivienda en La Calera

Dinner Leal atribuyó el origen de esta versión a una de las personas que estuvo en la residencia de los Leal Hernández en el día del crimen: “La persona que los vio primero, me dijo a mí que los habían encontrado a los dos en la cama y que al lado había un huellero”. Lo anterior sin aclarar si fue el chofer o Johnier, las dos personas que descubrieron los cuerpos.

Lo que dejó en claro la señora Dinner Leal es que ella fue una de las personas que estuvo comunicándose vía celular y teléfono con su hermana Marleny desde el domingo anterior a los crímenes: “Ellos llevaban más de 14 muertos ahí (…) Lo que queremos es que nos tomen en cuenta, porque la familia de Mauricio no era solamente Jhoiner. Necesitamos que también nos digan qué pasó”.

Mauricio Leal era propietario de un afamado salón de belleza, localizado al norte de Bogotá, cuyas clientes eran prestigiosas figuras de la farándula local. El estilista, nacido en Cali, contaba con 47 años al momento de su fallecimiento.

Precisamente, a través de las redes sociales, se dio a conocer la noticia de su fallecimiento. Uno de sus familiares publicó este mensaje: “Tía bella y primo lindo vuelen alto que el cielo ahora está de fiesta, Dios los tenga en su gloria”, que alertó a la comunidad del trágico final del estilista y su madre, por cuyas muertes sus familiares claman justicia.

SEGUIR LEYENDO: